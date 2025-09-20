HABER

Her 5 ölümden 1'inin sebebi: Sepsis! Kan zehirlenmesi nedir?

Dünyada her 5 ölümden 1'ine neden olan ve "kan zehirlenmesi" olarak da bilinen sepsis enfeksiyonu, yaşamı tehdit eden ciddi bir tablo oluşturmaya devam ediyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Yasemin Ersoy, sepsisin, vücudun enfeksiyona karşı geliştirdiği savunma mekanizmasının kontrolden çıkarak kendi organlarına zarar vermesiyle ortaya çıktığını belirtti.

Sepsisin, insan vücudunda enfeksiyona karşı savunma mekanizmasının kontrolsüz şekilde devreye girmesiyle ortaya çıkan, vücuda zarar veren klinik tablo olduğunu belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Yasemin Ersoy, sepsis hastalığına yakalanmamak için yapılması gerekenleri anlattı.

Ölümle ya da organlara zararla ilerleyebilen, çok ciddi problemlere neden olabilen sepsisin tıptaki çok acil ve ağır tablolardan birini oluşturduğuna işaret ederek tüm dünyada sepsis yönünden farkındalığı artırmak için çalışmalar yapıldığını söyledi.

"SEPSİS İHTİMALİ HASTA GRUPLARINDA ARTMAKTADIR"

Sepsisin özellikle 1 yaş altı çocuklarda, ileri yaş hastalarda, bağışıklığı baskılanmış hastalarda, bazen kanser hastalarında, kronik böbrek yetmezliği olanlarda, kronik hastalığı olanlarda çok daha riskli olduğunu ve daha ağır seyretme ihtimali taşıdığını belirten Prof. Dr. Ersoy "Enfeksiyonların ağır seyretmesiyle sepsis ihtimali hasta gruplarında artmaktadır. Özellikle enfeksiyonu olan hastalarda bu üriner sistem, solunum sisteminde veya başka bir dokudaki enfeksiyonları olan hastalarımızda özellikle solunum sıkıntısının olması, şiddetli üşüme, titreme ve ateş yüksekliği ya da ateş düşüklüğünün olması, bilinç değişikliği ya da zihin bulanıklığı gibi olağan durumun dışına çıkan zihinsel değişikliklerin olması, tansiyon düşüklüğü ya da idrar çıkışının belirgin azalması gibi keşiflerde sepsis akla gelmeli" dedi.

"HİJYEN VE AŞILAMA, ENFEKSİYONLARDAN KORUNMADA ÇOK ÖNEMLİ"

Enfeksiyondan korunmada hijyeninin önemine işaret eden Prof. Dr. Ersoy; "Sepsisi önlemek için aşılama da önemli bir yer tutuyor. Birçok hastalığa karşı aşılamanın yapılmasını, özellikle risk gruplarında oldukça öneriyoruz ve faydalı sonuçlar da elde edildiğini görüyoruz. El hijyeni, enfeksiyonlardan korunmada çok önemli. Sepsisi önlemenin en önemli yollarından birisi enfeksiyonlardan korunmak. Çünkü sepsis, enfeksiyonlara bağlı bir durumdur" dedi.

"DİRENCİ ARTTIRMAMAK İÇİN GEREKSİZ ANTİBİYOTİK KULLANMAYIN"

Erken ve hızlı tedavi ile aslında yaşam kurtarılabileceğini; erken müdahale ile ölüm riskinin azalabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Ersoy dünya genelinde sepsisin ciddi bir sağlık sorunu olduğunu; her 5 ölümden 1'inin sebebinin sepsis olduğunu hatırlattı. Dünyada her yıl 11 milyona yakın insanın sepsis ilişkili durumlardan dolayı hayatını kaybettiği bilgisini veren Ersoy, ""Bunun için enfeksiyonlardan korunmak, gerekli önlemleri almak, bu konuda bilince sahip olmak önemli. Korunmakla ilgili önemli bir konu da antibiyotik kullanımıdır. Antibiyotik kullanımının gelişigüzel olması, toplumda direnci artırıyor. Bu durumda hekim kontrolünde antibiyotiklerin doğru kullanılması gerektiğini öneriyoruz, tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.

