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  4. 'Her şey çok güzel olacak' sloganının mimarıydı! Berkay Gezgin gözaltına alındı

'Her şey çok güzel olacak' sloganının mimarıydı! Berkay Gezgin gözaltına alındı

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
23.03.2025 18:02
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı gün başlayan gösteriler sürüyor. Bazı göstericiler gözaltına alınırken, gelen bilgilere göre Ekrem İmamoğlu'nun sloganı haline gelen 'Her şey çok güzel olacak' ifadesinin mimarı Berkay Gezgin de gözaltına alındı. Gezgin'in dün Saraçhane'de katıldığı eylemler sırasında gözaltına alındığı aktarıldı.

'Her şey çok güzel olacak' sloganının mimarıydı! Berkay Gezgin gözaltına alındı

Türkiye, çarşamba gününe sabah saatlerinde başlatılan çifte soruşturma ile uyanmıştı. İBB'ye yönelik başlatılan 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturması kapsamında aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından sonra birçok ilde başlatılan eylemler, 4 gün boyunca devam etti. İmamoğlu'nun bugün 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanmasından sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'liler 'Saraçhane' çağrısında bulunarak vatandaşları Saraçhane'ye çağırdı.

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'HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK' SLOGANININ MİMARI GÖZALTINDA

Öte yandan eylemler kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Sözcü'nün haberine göre gözaltına alınanlar arasında 23 Haziran 2019'da tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) seçimleri öncesinde CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasında slogan haline gelen 'Her şey çok güzel olacak' ifadesinin mimarı Berkay Gezgin'in de olduğu belirtildi.

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DÜN SARAÇHANE'DE GÖZALTINA ALINDI

Gezgin'in dün Saraçhane'de düzenlenen gösteriler sırasında gözaltına alındığı aktarıldı.

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Ekrem İmamoğlu Gözaltı Protesto saraçhane slogan
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