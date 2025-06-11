Her yerde aranıyordu! Karşı köyden çıktı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı İsafaklı köyü Durabeyli Mahallesi'nde bulunan gece saatlerinde evinden çıkan ve kimseye haber vermeyen E.Y.S. (16), kayıplara karıştı. Sabah çocuklarının evde olmadığını gören aile durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

GENİŞ ÇAPLI ARAMA BAŞLATILDI

Olay yerine sevk edilen ekipler, köyde ve çevresinde köpekle geniş çaplı arama başlattı. Köyde bulunan güvenlik kameraları tek tek incelendi. E.Y.S.'nin en son, köy çıkışında bulunan güvenlik kamerasınca görüldüğü tespit edildi. Çocuktan 12 saat sonra sevindirici haber geldi. E.Y.S.'nin evinden 5 kilometre ilerideki Aşağıdağ köyünde bir köylünün evinde olduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerince ailesine getirilen çocuğu gören annesi gözyaşlarını tutamadı.

(İHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır