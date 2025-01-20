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Herkes Joe Biden'ı konuşuyor! Görevden ayrılmadan birkaç saat önce yaptığı hamleyle şoke etti!

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
20.01.2025 20:18
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ABD'de vergi kaçırmak ve usulsüz silah edinmekten suçlu bulunan oğlu Hunter Biden'ı affettiği için tepkilerin hedefinde olan Başkan Joe Biden, görevinden ayrılmadan birkaç saat önce yaptıklarıyla şoke etti. İşte detaylar...

Herkes Joe Biden'ı konuşuyor! Görevden ayrılmadan birkaç saat önce yaptığı hamleyle şoke etti!

ABD'de Donald Trump, yemin ederek ABD'nin 47. Başkanı olarak koltuğuna oturdu. Bugün görevini seçilmiş Başkan Donald Trump'a devreden Biden, vergi kaçırmak ve usulsüz silah edinmekten suçlu bulunan oğlu Hunter Biden'ı affettiği için tepkilerin hedefindeydi.

Joe Biden, geçtiğimiz günlerde şiddet içermeyen uyuşturucu suçlarından hüküm giyen yaklaşık 2 bin 500 kişinin cezasını hafiflettiğini açıkladı.

Ayrıca daha önce Trump ve diğer Cumhuriyetçi yetkililer tarafından tehdit edilen kamu görevlileri için de önleyici af çıkardı.

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GÖREVDEN AYRILMADAN BAKIN NE YAPTI!

Biden'ın görevden ayrılmadan birkaç saat önce, ailesinin 2014'ten beri işlediği suçları affettiği ortaya çıktı.

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Biden, başkanlığının son dakikalarında aile üyelerini affettiğini açıkladı.

Biden, şu ifadeleri kullandı:

"Ailem, yalnızca bana zarar verme arzusundan kaynaklanan amansız saldırılara ve tehditlere maruz kaldı. Bu, partizan siyasetin en kötü türü. Ne yazık ki, bu saldırıların sona ereceğine inanmak için hiçbir nedenim yok. Bu yüzden James B Biden, Sara Jones Biden, Valerie Biden Owens, John T Owens ve Francis W Biden'ı affetmek için anayasa kapsamındaki yetkimi kullanıyorum."

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