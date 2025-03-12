Herkes kış bitti diyordu: Bu tarihlere dikkat: Kar havası olacak! 'Arabaları yıkatmayın' uyarısı

Yurt genelini etkisi altına altan soğuk hava ve kar yağışı sonrası havalar bir nebze de olsa ısınmıştı. Durum böyle olunca herkes kış bitti, yaz geliyor diye düşünmeye başladı ancak durum düşünüldüğü gibi değilmiş.

X (Twitter) hesabında hava durumu paylaşımları yapan Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel haftaya salı-cuma arasını işaret ederek kar havası yaşanacağını açıkladı.

Öztel paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu sabah Marmara’da şöyle bir yağmur geçişimiz var. İstanbul’a zayıf, Balıkesir-Bursa arasına orta kuvvetli yağmur düşüyor. Meteoroloji kışı atlattı güya ama ilk sıcak hava dalgasında yelkeni suya indirdik."

'ARABALARI YIKATMAYIN'

Havada toz olduğunu da belirten Meteoroloji Mühendisi, "Toz toprak hep havada, arabaları yıkatmayın böyle sürecek 3-4 gün." diyerek araç sahiplerini uyardı.

'KIŞI HENÜZ ATLATMADIK'

Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel hava sıcaklarının hafif artmasını kışın bitmesi olarak algılanmaması gerektiğini vurguladı.

Öztel, "Bir de kışı henüz atlatmadık, haftaya salı-cuma arası başımızda kar havası olacak görünüyor. Anadolu’ya kar, batı kıyılarına soğuk havada yağmur var. Atalarımız izin vermedi biz masumuz. Kazma kürek." ifadelerine yer verdi.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun batı kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul ve Balıkesir çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, yurt genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMELERİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.