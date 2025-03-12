HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Herkes kış bitti diyordu: Bu tarihlere dikkat: Kar havası olacak! 'Arabaları yıkatmayın' uyarısı

Herkes kış bitti diyordu: Bu tarihlere dikkat: Kar havası olacak! 'Arabaları yıkatmayın' uyarısı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
12.03.2025 09:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mart aynın gelmesiyle beraber ısınmaya başlayan havalar kış bitti algısı yarattı. Durumun tam tersi olduğunu belirten Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel derecenin düşeceğini paylaştı. Öztel, "Kışı henüz atlatmadık, başımızda kar havası olacak görünüyor" dediği paylaşımında tarih vererek vatandaşlara uyarıda bulundu.

Herkes kış bitti diyordu: Bu tarihlere dikkat: Kar havası olacak! 'Arabaları yıkatmayın' uyarısı

Yurt genelini etkisi altına altan soğuk hava ve kar yağışı sonrası havalar bir nebze de olsa ısınmıştı. Durum böyle olunca herkes kış bitti, yaz geliyor diye düşünmeye başladı ancak durum düşünüldüğü gibi değilmiş.

X (Twitter) hesabında hava durumu paylaşımları yapan Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel haftaya salı-cuma arasını işaret ederek kar havası yaşanacağını açıkladı.

Gl0OXlgW4AAiAc0

Öztel paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu sabah Marmara’da şöyle bir yağmur geçişimiz var. İstanbul’a zayıf, Balıkesir-Bursa arasına orta kuvvetli yağmur düşüyor. Meteoroloji kışı atlattı güya ama ilk sıcak hava dalgasında yelkeni suya indirdik."

'ARABALARI YIKATMAYIN'

Havada toz olduğunu da belirten Meteoroloji Mühendisi, "Toz toprak hep havada, arabaları yıkatmayın böyle sürecek 3-4 gün." diyerek araç sahiplerini uyardı.

'KIŞI HENÜZ ATLATMADIK'

Ekran görüntüsü 2025-03-12 090907

Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel hava sıcaklarının hafif artmasını kışın bitmesi olarak algılanmaması gerektiğini vurguladı.

Öztel, "Bir de kışı henüz atlatmadık, haftaya salı-cuma arası başımızda kar havası olacak görünüyor. Anadolu’ya kar, batı kıyılarına soğuk havada yağmur var. Atalarımız izin vermedi biz masumuz. Kazma kürek." ifadelerine yer verdi.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun batı kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul ve Balıkesir çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, yurt genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

iStock-177513264

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMELERİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Mersin'de kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandıMersin'de kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Kütahya’da yolcu otobüsü TIR’a çarptı!Kütahya’da yolcu otobüsü TIR’a çarptı!
Anahtar Kelimeler:
kar kış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TMSF ünlü mobilya markasını satıyor! İstenen rakam belli oldu

TMSF ünlü mobilya markasını satıyor! İstenen rakam belli oldu

Galatasaray maçına Türk hakem verilirse, Beşiktaş 5 kırmızı kart görüp maçtan çekilecek iddiası! Sosyal medyayı ayağa kaldıran protesto hazırlığı...

Galatasaray maçına Türk hakem verilirse, Beşiktaş 5 kırmızı kart görüp maçtan çekilecek iddiası! Sosyal medyayı ayağa kaldıran protesto hazırlığı...

Büyü yaptığını iddia ediyor bir de garanti veriyor! Fiyatları bile belli: Şaşırtmayan taktikleri ifşa oldu

Büyü yaptığını iddia ediyor bir de garanti veriyor! Fiyatları bile belli: Şaşırtmayan taktikleri ifşa oldu

Trump'ın fotoğrafında dikkat çeken notlar

Trump'ın fotoğrafında dikkat çeken notlar

Halk TV'nin sahibi kendi kanalında yayına çıkarılmadı! Açıklama geldi...

Halk TV'nin sahibi kendi kanalında yayına çıkarılmadı! Açıklama geldi...

4 çocuk annesinin şüpheli ölümü! Yanında 13 boş kovan bulundu...

4 çocuk annesinin şüpheli ölümü! Yanında 13 boş kovan bulundu...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.