Herkes tehlike altında: Modern yaşam bağırsakları zehirliyor! Kanserden korunmanın yolu nedir? Kanseri önleyen 3 önemli adım…

Dünyada kolon kanseri vakaları hızla artıyor ve artık sadece yaşlıları değil, gençleri de tehdit ediyor. Özellikle 50 yaş altı bireylerdeki vaka artışı uzmanları endişelendiriyor. Imperial College London’dan gastrointestinal cerrah Dr. James Kinross, sağlıklı beslenmenin tek başına yeterli olmadığını, kolon kanserinden korunmak için üç kritik alışkanlığın benimsenmesi gerektiğini vurguluyor.

MODERN YAŞAM BAĞIRSAK FLORASINI ZAYIFLATIYOR!

Modern yaşam tarzının bağırsak florasını zayıflattığını belirten Kinross, mikroplastikler, aşırı işlenmiş gıdalar ve doğaya erişim eksikliğinin bu sorunda büyük rol oynadığını ifade ediyor. Ancak bağırsak mikrobiyotasını güçlendirmenin mümkün olduğunu söylüyor.

1. GEREKSİZ ANTİBİYOTİK KULLANIMINDAN KAÇININ

Antibiyotikler hayat kurtarıcı olsa da bağırsak florasını ciddi şekilde etkileyebiliyor. Dr. Kinross, antibiyotiklerin yalnızca gerekli durumlarda kullanılması gerektiğini belirtiyor. “Antibiyotikler, iyi bakterileri de yok ederek bağırsak florasının çeşitliliğini azaltır,” diyor ve bu durumu “bahçeye yabani ot ilacı dökmek” olarak nitelendiriyor. Gereksiz antibiyotik kullanımı, bağırsak ekosistemini cansız ve savunmasız bırakarak kolon kanseri riskini artırabilir.

2. D VİTAMİNİ TAKVİYESİ ALIN

D vitamini, bağırsak sağlığı için vazgeçilmez bir rol oynuyor. Kalsiyum emilimi, hücre onarımı ve bağırsak duvarının sağlamlığını destekliyor. Zayıf bir bağırsak duvarı, mikroorganizmaların kana karışmasına ve iltihaplanmaya neden olabilir; bu da kolon kanseri riskini artırır. D vitamini güneş ışığı, yağlı balık ve yumurta gibi kaynaklardan alınabilir. Ancak Kinross, özellikle güneş ışığının sınırlı olduğu bölgelerde, kış aylarında takviye kullanımını öneriyor.

3. SOSYALLEŞİN, MİKROBİYAL DENGENİZİ GÜÇLENDİRİN

Kinross, sağlıklı bir bağırsak florası için sosyal ilişkilerin önemine dikkat çekiyor. Araştırmalar, fiziksel temas yoluyla mikrobiyal paylaşımın gerçekleştiğini ve sosyal çevresi yakın olan bireylerin bağırsak florasının benzerlik gösterdiğini ortaya koyuyor. Haftalık bisiklet turları ve aile yemekleriyle sosyal bağlarını güçlendiren Kinross, “Gerçek sosyal ilişkiler, zihinsel, kalp-damar ve bağışıklık sağlığını destekler. Sosyalleşmezseniz, bağırsak sağlığınızı tam anlamıyla koruyamazsınız,” dedi.

Bağırsak sağlığı, genel sağlığımızın temel taşlarından biri. Dr. Kinross’un önerdiği bu üç alışkanlık, kolon kanseri riskini azaltmak için sağlıklı beslenmeye güçlü bir destek sunuyor.