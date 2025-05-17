HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Herkes tehlike altında: Modern yaşam bağırsakları zehirliyor! Kanserden korunmanın yolu nedir? Kanseri önleyen 3 önemli adım…

Dünyada kolon kanseri vakaları alarm verici şekilde artıyor ve artık sadece yaşlıları değil, 50 yaş altı gençleri de tehdit ediyor. Sağlıklı beslenme tek başına yeterli değil! Imperial College London’dan Dr. James Kinross, modern yaşam tarzının bağırsak florasını zayıflattığını ve kanser riskini artırdığını söylüyor. Peki, bu sinsi hastalıktan korunmak için ne yapmalı? Kanseri önleyen üç önemli adım haberimizde…

Herkes tehlike altında: Modern yaşam bağırsakları zehirliyor! Kanserden korunmanın yolu nedir? Kanseri önleyen 3 önemli adım…
Sedef Karatay

Dünyada kolon kanseri vakaları hızla artıyor ve artık sadece yaşlıları değil, gençleri de tehdit ediyor. Özellikle 50 yaş altı bireylerdeki vaka artışı uzmanları endişelendiriyor. Imperial College London’dan gastrointestinal cerrah Dr. James Kinross, sağlıklı beslenmenin tek başına yeterli olmadığını, kolon kanserinden korunmak için üç kritik alışkanlığın benimsenmesi gerektiğini vurguluyor.

iStock-1460874779

MODERN YAŞAM BAĞIRSAK FLORASINI ZAYIFLATIYOR!

Modern yaşam tarzının bağırsak florasını zayıflattığını belirten Kinross, mikroplastikler, aşırı işlenmiş gıdalar ve doğaya erişim eksikliğinin bu sorunda büyük rol oynadığını ifade ediyor. Ancak bağırsak mikrobiyotasını güçlendirmenin mümkün olduğunu söylüyor.

1. GEREKSİZ ANTİBİYOTİK KULLANIMINDAN KAÇININ

Antibiyotikler hayat kurtarıcı olsa da bağırsak florasını ciddi şekilde etkileyebiliyor. Dr. Kinross, antibiyotiklerin yalnızca gerekli durumlarda kullanılması gerektiğini belirtiyor. “Antibiyotikler, iyi bakterileri de yok ederek bağırsak florasının çeşitliliğini azaltır,” diyor ve bu durumu “bahçeye yabani ot ilacı dökmek” olarak nitelendiriyor. Gereksiz antibiyotik kullanımı, bağırsak ekosistemini cansız ve savunmasız bırakarak kolon kanseri riskini artırabilir.

thumbs_b_c_1fc6a97ecbce2dc1e386ae372723bf0d

2. D VİTAMİNİ TAKVİYESİ ALIN

D vitamini, bağırsak sağlığı için vazgeçilmez bir rol oynuyor. Kalsiyum emilimi, hücre onarımı ve bağırsak duvarının sağlamlığını destekliyor. Zayıf bir bağırsak duvarı, mikroorganizmaların kana karışmasına ve iltihaplanmaya neden olabilir; bu da kolon kanseri riskini artırır. D vitamini güneş ışığı, yağlı balık ve yumurta gibi kaynaklardan alınabilir. Ancak Kinross, özellikle güneş ışığının sınırlı olduğu bölgelerde, kış aylarında takviye kullanımını öneriyor.

thumbs_b_c_f831dcfe0c7e3ecce09578777cf13f84

3. SOSYALLEŞİN, MİKROBİYAL DENGENİZİ GÜÇLENDİRİN

Kinross, sağlıklı bir bağırsak florası için sosyal ilişkilerin önemine dikkat çekiyor. Araştırmalar, fiziksel temas yoluyla mikrobiyal paylaşımın gerçekleştiğini ve sosyal çevresi yakın olan bireylerin bağırsak florasının benzerlik gösterdiğini ortaya koyuyor. Haftalık bisiklet turları ve aile yemekleriyle sosyal bağlarını güçlendiren Kinross, “Gerçek sosyal ilişkiler, zihinsel, kalp-damar ve bağışıklık sağlığını destekler. Sosyalleşmezseniz, bağırsak sağlığınızı tam anlamıyla koruyamazsınız,” dedi.

iStock-1486093085

Bağırsak sağlığı, genel sağlığımızın temel taşlarından biri. Dr. Kinross’un önerdiği bu üç alışkanlık, kolon kanseri riskini azaltmak için sağlıklı beslenmeye güçlü bir destek sunuyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kapalıçarşı’da inanılmaz olay: Tutuklandı! Kapalıçarşı’da inanılmaz olay: Tutuklandı!
AK Partili Ahmet Zenbilci'nin oğluyla ilgili bomba iddialar! Diyarbakır-Adana otoyolunu esrar hattına mı çevirdi? İfadeleri ortaya çıktıAK Partili Ahmet Zenbilci'nin oğluyla ilgili bomba iddialar! Diyarbakır-Adana otoyolunu esrar hattına mı çevirdi? İfadeleri ortaya çıktı

Anahtar Kelimeler:
bağırsak hastalıkları kanser kolon kanseri kanser belirtileri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ertan Yıldız'ın o 3 ifadesi 'Etkin pişmanlığın' önüne geçti

Ertan Yıldız'ın o 3 ifadesi 'Etkin pişmanlığın' önüne geçti

Ölen arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı!

Ölen arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı!

Emeklinin bayram İkramiyesine zam var mı?

Emeklinin bayram İkramiyesine zam var mı?

Moody's Trump'a kötü haberi verdi

Moody's Trump'a kötü haberi verdi

Gaziantep'te 'Minguzzi' vakası!

Gaziantep'te 'Minguzzi' vakası!

PKK çekilecek yerine onlar gelecek!

PKK çekilecek yerine onlar gelecek!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.