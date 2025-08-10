Herkesin merak ettiği o soru: Gece yemek yemek kilo aldırır mı? Gece acıkınca ne yapabilirim? Uyumadan kaç saat önce yemek yemeliyim? Uzmanlar açıkladı…

Buzdolabındaki akşamdan kalma pizza gece yarısı aklınızı çeliyor, ancak yediğinizde suçluluk mu hissediyorsunuz? ABD merkezli Beslenme ve Diyetetik Akademisi’nden beslenme uzmanı Melissa Mroz-Planells, gece yemek yemenin tek başına kilo aldırıcı olmadığını belirtiyor.

Ancak gece geç saatlerde tüketilen yiyeceklerin genellikle yüksek kalorili, şekerli ve karbonhidrat ağırlıklı olduğunu vurguluyor. Yorgunluk anında vücudun bu tür yiyeceklere yönelmesi, kalori alımını artırabiliyor.

KALORİ DENGESİ VE BESİN SEÇİMİ

Uzmanlara göre, kilo alımı toplam günlük kalori ihtiyacını aşmaktan kaynaklanıyor. Gece yüksek kalorili yiyecekler yerine küçük porsiyonlarda protein ve lif zengini besinler tercih edilirse, kilo alımı önlenebilir.

BİYOLOJİK SAATİN ETKİSİ NE?

Çalışmalar, gece geç saatlerde yemek yemenin biyolojik saati bozduğunu gösteriyor. Karanlıkta metabolizma ve sindirim sistemi yavaşlıyor, bu da yiyeceklerin enerjiye dönüşümünü zorlaştırıyor ve uzun vadede kilo artışına yol açabiliyor. Özellikle vardiyalı çalışanlar, gece-gündüz dengesinin bozulması nedeniyle obezite riski taşıyor.

İSPANYA VE İTALYA ÖRNEĞİ

İspanya ve İtalya’da akşam yemekleri geç saatlerde yenmesine rağmen kilo problemi daha az görülüyor. Bunun nedeni, günün en büyük öğününün öğle saatlerinde yenmesi ve akşam yemeklerinin salata gibi hafif besinlerle geçiştirilmesi. Ayrıca, İspanya’da güneşin geç batması, yeme saatlerini biyolojik saatle uyumlu hale getiriyor.

UYUMADAN 2-4 SAAT ÖNCE KALORİLİ YİYECEK KESİLMELİ

Uzmanlar, yatmadan 2-4 saat önce yüksek kalorili yemeklerin kesilmesini öneriyor. Geç saatlerde yemek, sindirimi zorlaştırırken uyku kalitesini de düşürebilir. Düşük uyku kalitesi, açlık hormonunu artırıp tokluk hormonunu azaltarak yüksek kalorili gıdalara yönelmeyi tetikleyebilir.

GECE ÇOK ACIKMA İHTİMALİNE KARŞI NE YAPILABİLİR?

Gece acıkma ihtimaline karşı, yatmadan önce küçük ve sağlıklı atıştırmalıklar tercih edilebilir. Düzenli yemek ve uyku saatleri, hem sindirimi hem de uyku kalitesini olumlu etkiliyor. Uzmanlar, tutarlı bir rutin oluşturmanın önemini vurguluyor.