Heyecan tansiyonu yükseltir mi? Heyecanın tansiyona etkisi

Günlük hayatta yaşanan birçok durum strese yol açarak heyecanı arttırabilir. Hayatın bir parçası haline gelen stres ve aşırı heyecan durumları doğru yönetilemediği sürece vücutta da bazı sağlık sorunları ve rahatsızlıkların oluşumu ortaya çıkabilmektedir. Yaşam tarzında bazı beklenmeyen değişiklikler, çeşitli durumlar, alkol ve sigara kullanımı, düzensiz uyku, yanlış beslenme gibi bir sürü durum strese yol açabilir ya da stres bu durumlara neden olabilir.

Stres aynı zamanda tansiyonu da olumsuz olarak etkileyebilir ve sinirsel tansiyon adı verilen durum ortaya çıkabilir. Bir kişi stres yaşadığı zaman kaynağı her ne olursa olsun fiziksel olarak bazı hastalıklar da stres ile birlikte yaşanabilmektedir.

Heyecan tansiyonu yükseltir mi?

Strese ve fazla heyecanlanma durumuna bağlı olarak yükselebilen ya da düşebilen tansiyon sinirsel tansiyon olarak ifade edilmektedir. Kişiler stres altında hissettiklerinde, stres hormonları nedeni ile kalp atış hızında yükselme görülür. Kan damarları daralır ve bu durum da kan basıncının yükselmesine neden olmaktadır. Daha önce yaşanmış olan bazı travmatik durumlar ya da uzun süren duygusal sorunlar, içsel çatışmalar, başkalarından ya da başka durumlardan kaynaklı olan stres ve heyecan tansiyonu aniden hareketlendirebilmektedir.

Heyecana ve strese bağlı olarak yaşanan tansiyon kendini şu belirtiler ile birlikte göstermektedir:

Baş ağrısı

Baş dönmesi

Kulak çınlaması

Kalpte çarpıntı

Yüzün kızarması

Göğüs kısmında sıkışma hissedilmesi

Sırt kaslarında ağrı

Boyunda ağrı hissi

Midede rahatsızlıklar

Sinirli olma hali

Terleme

Halsizlik hissi

Uyku kalitesinin ve düzeninin bozulması

Aşırı heyecanlanma ya da stres nedeni ile tansiyon ani bir şekilde düşebilir ve yükselebilir. Psikolojik tansiyon olarak da anılan bu durum, kişi heyecanlıyken kalbin daha hızlı atmasına neden olabilir. Heyecan içinde olan kişinin kan damarları da daralmaya başlar. Sürekli gerginlik, vücudun çeşitli bölgelerinde ağrılar hissedilebilir. Bu durum her insanda farklı olarak görülebilir.

Heyecanın tansiyona etkisi nedir?

Heyecana ya da strese bağlı olarak yaşanan tansiyon düşmesi ya da tansiyon yükselmesi daha çok şu durumlarda meydana çıkabilir:

İçsel olan ya da başkaları ile yaşanan duygusal çatışmalar

Önemli bir olay ya da konuşma anı öncesi yaşanan heyecan

Fiziksel olarak yaşanan sağlık sorunları

Mükemmeliyetçi olma özelliği

Yoğun stres altında kalma

Geçmiş yaşamdan gelen travmalar

Duygu durumunda aniden yaşanabilen geçişler

Birçok farklı neden gibi heyecanlı olma durumu da tansiyonu aniden düşürebilir ya da ani bir tansiyon yükselmesi durumu yaşanabilir. Kişilerin psikolojik durumları ve aniden yaşanan duygu değişimleri de tansiyon üzerinde etkili olabilmektedir. Herhangi bir önemli olay öncesinde kişinin heyecan yaşaması tansiyonunda aniden düşme ya da aniden yükselme gibi bir duruma yol açabilir. Heyecanın ve stresin kronik hale gelmesi de çok daha tehlikeli durumların yaşanmasına neden olabilir.

Bunun dışında yüksek tansiyona neden olan bazı diğer durumlar şu şekilde meydana gelebilir: