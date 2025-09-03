HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Heyecan tansiyonu yükseltir mi? Heyecanın tansiyona etkisi

Kanın atardamar duvarlarına uyguladığı gücün sürekli bir şekilde çok yüksek olması hipertansiyon ya da yüksek tansiyon olarak isimlendirilmiştir. Damarların duvarlarına kan tarafından yapılan basınç damar duvarına yaptığı basınçtan daha yüksek olması durumu yüksek tansiyon hastalığının oluştuğu anlamına gelir.

Heyecan tansiyonu yükseltir mi? Heyecanın tansiyona etkisi
Ferhan Petek

Günlük hayatta yaşanan birçok durum strese yol açarak heyecanı arttırabilir. Hayatın bir parçası haline gelen stres ve aşırı heyecan durumları doğru yönetilemediği sürece vücutta da bazı sağlık sorunları ve rahatsızlıkların oluşumu ortaya çıkabilmektedir. Yaşam tarzında bazı beklenmeyen değişiklikler, çeşitli durumlar, alkol ve sigara kullanımı, düzensiz uyku, yanlış beslenme gibi bir sürü durum strese yol açabilir ya da stres bu durumlara neden olabilir.

Stres aynı zamanda tansiyonu da olumsuz olarak etkileyebilir ve sinirsel tansiyon adı verilen durum ortaya çıkabilir. Bir kişi stres yaşadığı zaman kaynağı her ne olursa olsun fiziksel olarak bazı hastalıklar da stres ile birlikte yaşanabilmektedir.

Heyecan tansiyonu yükseltir mi?

Strese ve fazla heyecanlanma durumuna bağlı olarak yükselebilen ya da düşebilen tansiyon sinirsel tansiyon olarak ifade edilmektedir. Kişiler stres altında hissettiklerinde, stres hormonları nedeni ile kalp atış hızında yükselme görülür. Kan damarları daralır ve bu durum da kan basıncının yükselmesine neden olmaktadır. Daha önce yaşanmış olan bazı travmatik durumlar ya da uzun süren duygusal sorunlar, içsel çatışmalar, başkalarından ya da başka durumlardan kaynaklı olan stres ve heyecan tansiyonu aniden hareketlendirebilmektedir.

Heyecana ve strese bağlı olarak yaşanan tansiyon kendini şu belirtiler ile birlikte göstermektedir:

  • Baş ağrısı
  • Baş dönmesi
  • Kulak çınlaması
  • Kalpte çarpıntı
  • Yüzün kızarması
  • Göğüs kısmında sıkışma hissedilmesi
  • Sırt kaslarında ağrı
  • Boyunda ağrı hissi
  • Midede rahatsızlıklar
  • Sinirli olma hali
  • Terleme
  • Halsizlik hissi
  • Uyku kalitesinin ve düzeninin bozulması

Aşırı heyecanlanma ya da stres nedeni ile tansiyon ani bir şekilde düşebilir ve yükselebilir. Psikolojik tansiyon olarak da anılan bu durum, kişi heyecanlıyken kalbin daha hızlı atmasına neden olabilir. Heyecan içinde olan kişinin kan damarları da daralmaya başlar. Sürekli gerginlik, vücudun çeşitli bölgelerinde ağrılar hissedilebilir. Bu durum her insanda farklı olarak görülebilir.

Heyecanın tansiyona etkisi nedir?

Heyecana ya da strese bağlı olarak yaşanan tansiyon düşmesi ya da tansiyon yükselmesi daha çok şu durumlarda meydana çıkabilir:

  • İçsel olan ya da başkaları ile yaşanan duygusal çatışmalar
  • Önemli bir olay ya da konuşma anı öncesi yaşanan heyecan
  • Fiziksel olarak yaşanan sağlık sorunları
  • Mükemmeliyetçi olma özelliği
  • Yoğun stres altında kalma
  • Geçmiş yaşamdan gelen travmalar
  • Duygu durumunda aniden yaşanabilen geçişler

Birçok farklı neden gibi heyecanlı olma durumu da tansiyonu aniden düşürebilir ya da ani bir tansiyon yükselmesi durumu yaşanabilir. Kişilerin psikolojik durumları ve aniden yaşanan duygu değişimleri de tansiyon üzerinde etkili olabilmektedir. Herhangi bir önemli olay öncesinde kişinin heyecan yaşaması tansiyonunda aniden düşme ya da aniden yükselme gibi bir duruma yol açabilir. Heyecanın ve stresin kronik hale gelmesi de çok daha tehlikeli durumların yaşanmasına neden olabilir.

Bunun dışında yüksek tansiyona neden olan bazı diğer durumlar şu şekilde meydana gelebilir:

  • Obezite rahatsızlığı
  • Şeker hastalığı ya da diyabet
  • Genetik olarak yatkınlık durumu
  • Çok fazla tuz tüketmek
  • Sigara ve alkol kullanımı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Alzheimer hastası kadın her yerde aranıyorAlzheimer hastası kadın her yerde aranıyor
ABD'de tutuklanan Türk bilim insanıyla ilgili yeni gelişmeABD'de tutuklanan Türk bilim insanıyla ilgili yeni gelişme

Anahtar Kelimeler:
stres tansiyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bu uygulamaları kullananlara 'No system is safe' mesajı gönderildi! Hack iddiası gündem oldu

Bu uygulamaları kullananlara 'No system is safe' mesajı gönderildi! Hack iddiası gündem oldu

Sebastian Hoeness Fenerbahçe'yi açıkladı!

Sebastian Hoeness Fenerbahçe'yi açıkladı!

Mısır'da göç korkusu! Tanklar ve özel birlikler hazır... 40 bin askeri sınıra yığdılar

Mısır'da göç korkusu! Tanklar ve özel birlikler hazır... 40 bin askeri sınıra yığdılar

Halit Yukay'ın cansız bedeni tek parça olarak çıkarıldı

Halit Yukay'ın cansız bedeni tek parça olarak çıkarıldı

Yangın kontrol altında! Çıkış nedeniyle ilgili çarpıcı karga iddiası

Yangın kontrol altında! Çıkış nedeniyle ilgili çarpıcı karga iddiası

Meteoroloji'den 29 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den 29 il için sağanak uyarısı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.