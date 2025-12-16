Hibrit aort cerrahisi başarıyla gerçekleştirildi

Dünyanın ileri merkezlerinde uygulanan hibrit aort cerrahisi, Samsun Şehir Hastanesi’nde başarıyla gerçekleştirildi. 65 yaşındaki hasta, açık cerrahi ve kapalı yöntemle sağlığına kavuştu. Ameliyat, 8 saat sürdü. Tüm torasik aortu etkileyen ileri düzey hastalıkla karşılaşıldı. Açık cerrahi ve endovasküler yöntemler birlikte kullanıldı. Bu tür hibrit tedavi, dünya literatüründe modern ve yenilikçi bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor.

Hastanın aortunda 8 santimetreye kadar genişleme tespit edildi. Aort yayı ve inen aort segmentinde de ciddi genişleme mevcuttu. Gecikmeden müdahalede bulunmak zorunluydu. Tedavi planı, tüm torasik aortun onarımını kapsayacak şekilde hazırlandı.

Açık cerrahi, 8 saat süren bir operasyon ile başladı. Beynin korunması için özel dolaşım teknikleri kullanıldı. Kalpten çıkan ana damar ve aort kökü yeniden yapılandırıldı. Aort yayı tamamen onarıldı. Aynı seansta frozen elephant trunk tekniği uygulandı. Bu yöntem, mevcut hastalıklı segmentin güvenli hale getirilmesini sağladı.

İkinci aşama, ameliyattan iki gün sonra başladı. Kasıktan yapılan girişimle torasik endovasküler aortik onarım (TEVAR) işlemi uygulandı. İlk aşamada yerleştirilen yapıya uyum sağlandı. Stent-greft ile aortun kalan riskli bölümü kaplandı. Hastalıklı alanlar güvenli şekilde izole edildi. Bu yaklaşım, FET + TEVAR hibrit stratejisinin uygulanmasını içeriyordu.

Nörolojik komplikasyonlar gelişmedi. Yapılan koruyucu yöntemler sayesinde hastada felç veya omurilik hasarı oluşmadı. Ameliyat sürecinde ciddi bir komplikasyon yaşanmadı. Hastanın iyileşme süreci sorunsuz ilerledi. Bu iki aşamalı hibrit tedavi, yalnızca ileri merkezlerde uygulanabilir.

Açık cerrahinin kalıcı onarımı ve endovasküler tedavinin avantajları birleştirildi. Bu, modern tıbbın geldiği noktayı yansıtıyor. Ameliyatı gerçekleştiren ekip, hastanın durumu hakkında bilgi verdi. Dr. İlker Hasan Karal, durumu kardiyolojide rutin taramada tespit ettiklerini belirtti.

Aorttaki genişlemenin tehlikeli olduğunu ifade etti. 6 buçuk santimetreye ulaşan damarın yırtılma riski yüksekti. Hasta, durumunun farkında değildi. Tespit edilmeseydi ani yırtılma ile kaybedilebilirdi. Belli aralıklarla kontrollerin yapılması öneriliyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır