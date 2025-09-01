HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Hilal Özdemir'in ardından bir yürek yakan haber daha! Hira Aygar silahla başından silahla vuruldu

Boğaziçi Üniversitesi'nde 15 yaşındaki Hilal Özdemir'in eski erkek arkadaşı tarafından öldürülmesi sonrasında bir haber de Mersin'den geldi. 16 yaşındaki Hira Aygar, erkek arkadaşı tarafından başından tabancayla vurularak öldürüldü. Önce suçu kız arkadaşına atan katil, olayın kazara gerçekleştiğini iddia etti.

Hilal Özdemir'in ardından bir yürek yakan haber daha! Hira Aygar silahla başından silahla vuruldu

Olay, 31 Ağustos’ta gece saatlerinde merkez Toroslar ilçesinde meydana geldi. Hira Aygar, başından tabanca ile vurulmuş halde ağır yaralı olarak Mersin Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Aygar'ı hastaneye götüren erkek arkadaşı H.A.Ş., yaklaşık 2 aydır kız arkadaşı olduğu Aygar ile birlikte arkadaşlarının asker eğlencesine gittiklerini burada kendisine ait olan tabancayı da yanına aldığını, havaya ateş ettiğini, daha sonra dönüşte arkadaşı N.Ç.'nin (20) aracı ile yanlarında arkadaşları olan M.Z. (27) ile birlikte evlerine gittikleri esnada Akbelen Mahallesi Sebahattin Çakmakoğlu Caddesi üzerinde bir market önünde durduklarını araçtan indiklerini, araç içinde kalan Aygar'ın tabancayı alıp kafasına dayadığını, ardından ateş ettiğini söyledi.

Hilal Özdemir in ardından bir yürek yakan haber daha! Hira Aygar silahla başından silahla vuruldu 1

İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

M.Z. ve N.Ç.'nin de çelişkili ifadeleri üzerine çalışma başlatan ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli H.A.Ş. ikinci ifadesinde şakalaşmak amacı ile tabancayı kız arkadaşının alnına dayadığını silahı boş zannederek tetiğe bastığını, olaydan hemen sonra hastaneye gitmediklerini, önce Yenişehir ilçesi Fuat Moral Mahallesi'nde Müftü Deresi üst tarafında bir yere bıraktıklarını söyledi. Belirtilen yerde yapılan aramada kan izi bulundu.

Hilal Özdemir in ardından bir yürek yakan haber daha! Hira Aygar silahla başından silahla vuruldu 2

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan Aygar, gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ankara’da trafik kazası: 4 yaralıAnkara’da trafik kazası: 4 yaralı
Şanlıurfa'da kuzenler arasında silahlı arazi kavgası: 1 ölüŞanlıurfa'da kuzenler arasında silahlı arazi kavgası: 1 ölü

Anahtar Kelimeler:
cinayet Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Uğurcan Çakır'da flaş gelişme! Her an açıklanabilir...

Uğurcan Çakır'da flaş gelişme! Her an açıklanabilir...

'Şerefli Kulüp' sözlerine açıklık getirdi: "Yapman gerekeni yaptın"

'Şerefli Kulüp' sözlerine açıklık getirdi: "Yapman gerekeni yaptın"

Bir yürek yakan haber daha! Hira Aygar silahla başından silahla vuruldu

Bir yürek yakan haber daha! Hira Aygar silahla başından silahla vuruldu

Motosikletli iki kişi Başsavcı Gürlek'in evine gidip onu sordu! Gözaltına alındılar

Motosikletli iki kişi Başsavcı Gürlek'in evine gidip onu sordu! Gözaltına alındılar

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki cinayetin sır perdesi aralandı! 15 yaşındaki Hilal Özdemir'in ablası konuştu: 'Hilal'i öldürmesinin sebebi...'

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki cinayetin sır perdesi aralandı! 15 yaşındaki Hilal Özdemir'in ablası konuştu: 'Hilal'i öldürmesinin sebebi...'

AK Partili başkana istifa getiren tartışma: Sessizliğini bozdu

AK Partili başkana istifa getiren tartışma: Sessizliğini bozdu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.