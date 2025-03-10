Hindistan'daki toplu tecavüz olayı sonrası turistler bölgeyi terk etmeye başladı!

BBC'nin haberine göre, 1'i İsrail'li 2 turist kadının 3 yerli tarafından toplu tecavüze uğraması ve kadınların yanında bulunan 3 erkekten 1'inin de su kanalına itilerek öldürülmesi, Hindistan'daki turistler arasında endişeye neden oldu.

BİRÇOK TURİST REZERVASYONUNU İPTAL ETTİ!

Karnataka Rehberleri Birliği Genel Sekreteri Virupaksha Hampi, eski Vijayanagar İmparatorluğuna ait kalıntıların ve tapınakların bulunduğu Hampi bölgesini, her yıl yaklaşık 100 bin turistin ziyaret ettiğini ancak söz konusu saldırının ardından birçok turistin rezervasyonunu iptal ettiğini ve bölgeyi terk etmeye başladığını açıkladı.

Tur rehberi Syed Ismael de turistlerin yaklaşık yüzde 90'ının olaydan sonra evlerini boşalttığını ifade etti.

Ismael, bölgede kalan turistlere ise gruplar halinde hareket etmeleri ve çok uzaklaşmamalarının tavsiye edildiğini aktardı.

NE OLMUŞTU?

Aralarında 3'ü erkek 5 turist ülkenin güneyindeki popüler bir UNESCO Dünya Mirası alanı yakınlarında gezintiye çıkmıştı.

Bölgedeki 3 saldırgan, gece yıldızları izleyen turistlere yaklaşarak para istemiş daha sonra taraflar arasında tartışma yaşanmıştı.

Tartışmanın ardından saldırganlar erkek turistleri yakınlardaki bir su kanalına atmış, İsrailli turistle evinde konakladığı Hintli kadına tecavüz etmişti. Suya atılan 3 turistten 1'i boğulmuştu.

Polis, saldırganların gözaltına alındığını açıklamıştı.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır