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Hindistan'dan Pakistan'ın Keşmir bölgesine füzeli saldırı! Üç noktadan vurdular

Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilim devam ediyor! Pakistan, Keşmir bölgesine 3 farklı noktadan füzeli saldırı düzenlendiğini ve karşılık verileceğini duyurdu. Hindistan tarafından yapılan açıklamada ise Pakistan'ın herhangi bir askeri tesisinin hedef alınmadığı, terör altyapılarına yönelik operasyon düzenlendiği bilgisini verdi. Patlamalara yönelik görüntüler saldırıların boyutunu gözler önüne serdi.

Hindistan'dan Pakistan'ın Keşmir bölgesine füzeli saldırı! Üç noktadan vurdular
Mustafa Fidan

Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilim tırmanıyor. Reutrers, Pakistan'ın Keşmir bölgesinde çok sayıda patlama sesi duyulduğunu bildirdi.

PAKİSTAN: "3 BÖLGEYE FÜZEYLE SALDIRDILAR. KARŞILIK VERECEĞİZ"

Pakistan Askeri Sözcüsü, "Bir süre önce Hindistan pakistanın üç bölgesine füzelerle saldırdı. Bunlara karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı. Pakistan, hiçbir Hindistan savaş uçağının Pakistan hava sahasına girmediği bilgisini aktardı.

Pakistanlı yetkililer ayrıca, bölgeye yapılan saldırılarda en az 1 çocuğun öldüğünü, 2 çocuğun ise yaralandığı bilgisi verdi.

HİNDİSTAN: "TERÖR ALTYAPISINI HEDEF ALDIK"

Hindistan tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi;

"Pakistan'a yönelik hiçbir askeri tesis hedef alınmadı. Pakistan'daki terör altyapısı hedef alındı"

"Sındoor Operasyonu kapsamında 9 bölge hedef alındı. Eylemlerimiz ölçülü ve çatışmaya yol açmayacak nitelikte."

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Pakistan Keşmir
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