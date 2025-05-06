Hindistan'dan Pakistan'ın Keşmir bölgesine füzeli saldırı! Üç noktadan vurdular

Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilim tırmanıyor. Reutrers, Pakistan'ın Keşmir bölgesinde çok sayıda patlama sesi duyulduğunu bildirdi.
Pakistan Askeri Sözcüsü, "Bir süre önce Hindistan pakistanın üç bölgesine füzelerle saldırdı. Bunlara karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı. Pakistan, hiçbir Hindistan savaş uçağının Pakistan hava sahasına girmediği bilgisini aktardı.
Pakistanlı yetkililer ayrıca, bölgeye yapılan saldırılarda en az 1 çocuğun öldüğünü, 2 çocuğun ise yaralandığı bilgisi verdi.
Hindistan'ın saldırısından yeni görüntüler pic.twitter.com/4lSLdpEKFk— Mynet (@mynet) May 6, 2025
Hindistan tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi;
"Pakistan'a yönelik hiçbir askeri tesis hedef alınmadı. Pakistan'daki terör altyapısı hedef alındı"
"Sındoor Operasyonu kapsamında 9 bölge hedef alındı. Eylemlerimiz ölçülü ve çatışmaya yol açmayacak nitelikte."
#SONDAKİKA | Hindistan ile uzun süredir gerilim yaşayan Pakistan'ın Keşmir bölgesinde çok sayıda güçlü patlama sesi duyuldu. Pakistan'da patlamalar sonucunda elektrik kesintisi meydana geldi— Mynet (@mynet) May 6, 2025
Pakistan Ordu Sözcüsü: "Hindistan 3 noktadan saldırdı" pic.twitter.com/ZHFHl4eaPb
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