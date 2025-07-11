Hırsızlara karşı kamera koydu, görüntüyü izleyince inanamadı! "Hırsızlara karşı önlem almıştık ama..."

Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesi'nde çiftçi Adem Erdoğan, üzüm bağlarını yaşanabilecek hırsızlıklara karşı korumak için güvenlik kamerası sistemi kurdurdu.

Çiftçi Erdoğan'ın kurdurduğu kamera görüntülerine sabah 05.30 sıralarından domuz sürüsü takıldı. Bölük Mezar mevkiindeki üzüm bağına giren domuzlar, bir süre bağda dolaştıktan sonra üzüm salkımlarına zarar vermeden bölgeden ayrıldı. Görüntülerde domuzların bağın içinde serbestçe dolaştığı, ancak olgunlaşmamış üzümlere ilgi göstermedikleri görüldü.

"BİR YILLIK EMEĞİMİZ BOŞA GİDİYOR"

Bölgede domuz popülasyonunun hızla arttığını belirten Erdoğan, olgunlaşma dönemi ilerledikçe domuzların üzüm bağlarına ciddi zararlar verebileceğini söyledi. Gerekli önlemler alınmadığı takdirde üreticilerin büyük kayıplar yaşayabileceğini vurgulayan Erdoğan, "Hırsızlara karşı önlem almıştık ama domuzlar daha erken davrandı. Şimdilik zarar vermediler ama önümüzdeki haftalarda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bölgede domuz sayısı çok fazla. Tarım arazilerine zarar da veriyorlar. Domuz zararlısına karşı önlemlerin biran önce alınması lazım. Bir taraftan don, bir taraftan dolu, bir taraftan da domuz zararlısı ile uğraşmak zorunda kalıyoruz. Bir yıllık emeğimiz yaptığımız masraflarımız boşa gidiyor" dedi.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır