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  4. Hırsızlığın böylesi görülmedi: Atatürk büstünü çaldılar!

Hırsızlığın böylesi görülmedi: Atatürk büstünü çaldılar!

02.04.2025 13:03
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02.04.2025 13:03
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Bursa'da bir okulda bulunan Atatürk büstü, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi'nde bulunan bir okulda meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler, tatil sebebiyle okulun boşluğundan yararlanarak bahçede bulunan Atatürk büstünü çaldı.

Pazartesi günü okula gelen güvenlik görevlisi, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

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Olay yeri inceleme ekipleri çevrede araştırma yaparken, çevrede bulunan güvenlik kameraları da mercek altına alındı.

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Polis, olayın fail veya faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

(İHA)
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hırsız
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