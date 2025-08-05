Hırsızlık için indiği kuyuda mahsur kaldı... İki arkadaşı bırakıp kaçtı, o böyle yakalandı

Olay, Arnavutköy İmrahor Mahallesi’ne bağlı ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metro hattı için kazılan yaklaşık 25 metre derinliğindeki bir kuyunun içindeki değerli metal parçaları hedef alan 3 kişi, hırsızlık yapmak üzere bölgeye geldi. Şüphelilerden biri, yanında getirdikleri ip yardımıyla kuyuya indi.

İP KOPTU, ARKADAŞLARI BIRAKIP KAÇTI

Ancak bu sırada ip koptu. Hırsızlık için gelen şahıs kuyuda mahsur kaldı. Arkadaşları ise panikleyerek şahsı orada bırakıp olay yerinden kaçtı.

ŞÜPHELİ TRAKTÖR DİKKAT ÇEKTİ

Orman yangınları tedbirleri kapsamında devriye gezen Orman Müdürlüğüne bağlı orman muhafızları, orman içinde şüpheli bir traktör fark etti. Traktörün yanında yapılan incelemede, kazı alanındaki kuyuda bir kişinin mahsur kaldığı görüldü.

KURTARMA EKİPLERİ HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİNİ KUYUDAN ÇIKARDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kuyuya girerek mahsur kalan şahsı bulunduğu yerden kurtardı. Gözaltına alınan şahsın M.T. isimli bir kişi olduğu öğrenildi.

Şüpheli, Arnavutköy Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.

(İHA)

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...