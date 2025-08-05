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Hırsızlık için indiği kuyuda mahsur kaldı... İki arkadaşı bırakıp kaçtı, o böyle yakalandı

İstanbul Arnavutköy’de, ormanlık alanda metro çalışmaları için kazılmış yaklaşık 25 metre derinliğindeki kuyudan hırsızlık yapmak isteyen 3 kişi, bir arkadaşını kuyuya indirdi. İp kopunca, inen kişi mahsur kaldı. Diğer iki kişi arkadaşlarını bırakıp kaçarken, mahsur kalan şahıs, orman devriyesi atan muhafızlar tarafından bulundu. Kuyudan çıkartılan şüpheli gözaltına alındı.

Hırsızlık için indiği kuyuda mahsur kaldı... İki arkadaşı bırakıp kaçtı, o böyle yakalandı

Olay, Arnavutköy İmrahor Mahallesi’ne bağlı ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metro hattı için kazılan yaklaşık 25 metre derinliğindeki bir kuyunun içindeki değerli metal parçaları hedef alan 3 kişi, hırsızlık yapmak üzere bölgeye geldi. Şüphelilerden biri, yanında getirdikleri ip yardımıyla kuyuya indi.

Hırsızlık için indiği kuyuda mahsur kaldı... İki arkadaşı bırakıp kaçtı, o böyle yakalandı 1

İP KOPTU, ARKADAŞLARI BIRAKIP KAÇTI

Ancak bu sırada ip koptu. Hırsızlık için gelen şahıs kuyuda mahsur kaldı. Arkadaşları ise panikleyerek şahsı orada bırakıp olay yerinden kaçtı.

Hırsızlık için indiği kuyuda mahsur kaldı... İki arkadaşı bırakıp kaçtı, o böyle yakalandı 2

ŞÜPHELİ TRAKTÖR DİKKAT ÇEKTİ

Orman yangınları tedbirleri kapsamında devriye gezen Orman Müdürlüğüne bağlı orman muhafızları, orman içinde şüpheli bir traktör fark etti. Traktörün yanında yapılan incelemede, kazı alanındaki kuyuda bir kişinin mahsur kaldığı görüldü.

Hırsızlık için indiği kuyuda mahsur kaldı... İki arkadaşı bırakıp kaçtı, o böyle yakalandı 3

KURTARMA EKİPLERİ HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİNİ KUYUDAN ÇIKARDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kuyuya girerek mahsur kalan şahsı bulunduğu yerden kurtardı. Gözaltına alınan şahsın M.T. isimli bir kişi olduğu öğrenildi.

Hırsızlık için indiği kuyuda mahsur kaldı... İki arkadaşı bırakıp kaçtı, o böyle yakalandı 4

Şüpheli, Arnavutköy Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.

(İHA)

05 Ağustos 2025
05 Ağustos 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Arnavutköy hırsızlık kuyu
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