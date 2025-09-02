HABER

Hırsızlık şüphelisi, kucağında bebeğiyle sevk edildiği adliyede tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, girdiği evden yaklaşık 300 bin TL’lik ziynet eşyası çalan ve 114 suç kaydı bulunan E.G. adlı kadın, kucağında bebeğiyle sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İzmit'te bir evden, 1 Ağustos’ta, 300 bin liralık ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Ekipler, hırsızlık olayını 114 suç kaydı olan E.G.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Kırıkkale’de olduğu belirlenen E.G., operasyonla gözaltına alındı.

Öte yandan operasyon sırasında E.G.'nin yanında olan Y.G.'nin de 1 yıl 4 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Y.G., ilgili birimlere teslim edildi.

Kocaeli’ye getirilen E.G. emniyetteki ifadesinin ardından kucağında bebekle adliyeye sevk edildi. E.G. çıkarıldığı mahkemede tarafından cezaevine gönderildi.

(DHA)

