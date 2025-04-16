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Hisarcık’ta ağaçtan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde hayvanlarına burç otu toplamak için çıktığı çam ağacından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Hisarcık’ta ağaçtan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şeyhçakır köyünde ikamet eden 65 yaşındaki Bayram Acar, küçükbaş hayvanlarına burç otu toplamak için Kozalık mevkiindeki ormanlık alana gitti.

Acar’ın akşam saatleri olmasına rağmen eve dönmemesi üzerine aramaya çıkan yakınları Acar’ı burç otu topladığı çam ağacının dibinde cansız vaziyette buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağaçtan düşen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya orman
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