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Hisarcık’ta anız yangını: 1 hektar alan zarar gördü

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.

Hisarcık’ta anız yangını: 1 hektar alan zarar gördü

Hisarcık ilçesi Bağlaryanı mevkiinde saat 18.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Hisarcık Belediyesi itfaiye ekipleri ile Hisarcık Orman İşletme Şefliği ekipleri, arazözlerle yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışması sonucu yangın, yaklaşık yarım saat içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya
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