Hisarcık’ta bağ evinde korkutan yangın

Edinilen bilgiye göre, Kepez mevkiinde bulunan Hakan Karadana’ya ait bağ evinde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına Hisarcık Belediyesi 2 itfaiye aracı ve Orman İşletme şefliğinden 1 arazöz ile müdahale edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi sonucu yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangında bağ evinin çatısı tamamen yandı. Yangının bağ evi sahibinin çocuğunun sünnet düğünü esnasında çıkması ve bağ evinde elektrik bulunmaması sabotaj ihtimalini kuvvetlendirirken, yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır