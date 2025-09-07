HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Hisarcık’ta bağ evinde korkutan yangın

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde bağ evinde çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü.

Hisarcık’ta bağ evinde korkutan yangın

Edinilen bilgiye göre, Kepez mevkiinde bulunan Hakan Karadana’ya ait bağ evinde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına Hisarcık Belediyesi 2 itfaiye aracı ve Orman İşletme şefliğinden 1 arazöz ile müdahale edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi sonucu yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangında bağ evinin çatısı tamamen yandı. Yangının bağ evi sahibinin çocuğunun sünnet düğünü esnasında çıkması ve bağ evinde elektrik bulunmaması sabotaj ihtimalini kuvvetlendirirken, yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Yerlikaya: 'Sokağın provoke edilmesine izin vermeyeceğiz'Bakan Yerlikaya: 'Sokağın provoke edilmesine izin vermeyeceğiz'
Son dakika| Deprem fırtınası devam ediyor: Balıkesir'de 4.5 büyüklüğünde deprem!Son dakika| Deprem fırtınası devam ediyor: Balıkesir'de 4.5 büyüklüğünde deprem!

Anahtar Kelimeler:
Kepez
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trabzonspor, Andre Onana ile anlaşma sağlandı! Manchester United transfere izin verdi

Trabzonspor, Andre Onana ile anlaşma sağlandı! Manchester United transfere izin verdi

'Emekli' anketinden CHP çıktı! AK Parti kritik sınırı geçemedi

'Emekli' anketinden CHP çıktı! AK Parti kritik sınırı geçemedi

Trump’tan Hamas’a tehdit: 'Bu son uyarım, bir daha uyarı olmayacak'

Trump’tan Hamas’a tehdit: 'Bu son uyarım, bir daha uyarı olmayacak'

Emniyet Müdürü İlker Arslan ile iş insanı Fazlı Ateş’in ifadeleri ortaya çıktı!

Emniyet Müdürü İlker Arslan ile iş insanı Fazlı Ateş’in ifadeleri ortaya çıktı!

Genç estetisyenin ölüm sebebi belli oldu! Ablası sosyal medyadan duyurdu

Genç estetisyenin ölüm sebebi belli oldu! Ablası sosyal medyadan duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.