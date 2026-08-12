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Hisarcık’ta Yaz Kur’an Kursu öğrencileri Konya’yı gezdi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Yenidoğan Mahallesi Yaz Kur’an Kursu öğrencilerine yönelik Konya gezisi düzenlendi.

Hisarcık’ta Yaz Kur’an Kursu öğrencileri Konya’yı gezdi

Kendi imkanları ve hayır sahibi vatandaşların katkılarıyla İmam Hatip Hasan Ali Yılmaz’ın nezaretinde gerçekleştirilen gezide öğrenciler, Hz. Mevlânâ’nın manevi iklimini teneffüs etme fırsatı buldu. Öğrenciler, Kelebekler Vadisi başta olmak üzere Konya’nın çeşitli tarihi ve manevi mekânlarını ziyaret etti.

Hisarcık’ta Yaz Kur’an Kursu öğrencileri Konya’yı gezdi 1

Öğrencilerin hem eğlenerek güzel vakit geçirmeleri hem de tarihi ve kültürel değerleri yakından tanımaları amacıyla düzenlenen gezi, öğrenciler için unutulmaz bir hatıra oldu. Gezi kapsamında öğrenciler, farklı mekânları görerek bilgi ve deneyimlerini artırırken, arkadaşlarıyla birlikte keyifli bir gün geçirdi.

Hisarcık’ta Yaz Kur’an Kursu öğrencileri Konya’yı gezdi 2

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya
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