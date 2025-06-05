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Hizbullah liderinin talebi kabul edildi: Yasağı kaldırıldı! 'Hac' detayı

Terör örgütü Hizbullah'ın lider kadrosunda yer alan, IŞİD’in “Türkiye Emiri” olarak bilinen Ebu Hanzala'nın babası Hacı Bayancuk'un talebi mahkemece kabul edildi. Hacca gitmek istediğini söyleyen Bayancuk, yurt dışına çıkış yasağı nedeniyle bu isteğini gerçekleştiremediğini belirterek mahkemeye başvurdu.

Hizbullah liderinin talebi kabul edildi: Yasağı kaldırıldı! 'Hac' detayı
Hazar Gönüllü

Terör örgütü Hizbullah’ın lider kadrosunda Şura üyeliği yapan ve yargılamanın yenilenmesi kararıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis hükümlüsüyken tahliye edilen “Hafız” kod adlı Hacı Bayancuk hakkındaki adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkış yasağı da kaldırıldı. Gerekçe ise Bayancuk’un hacca gitmesi.

EBU HANZALA'NIN BABASI

Hacı Bayancuk, IŞİD’in “Türkiye Emiri” olarak bilinen Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayancuk’un da babası. Sözcü'de yer alan habere göre; Bayancuk 11 kişinin kaçırılıp öldürülmesi emrini vermekten ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmış ve bu mahkûmiyeti Yargıtayca usul ve yasaya uygun bulunarak onandığı halde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazıyla kaldırılmıştı.

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YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KALDIRILDI

Bayancuk yeniden yargılama kararı verilen Ağır Ceza Mahkemesine başvuru yaparak hacca gitmek istediğini, ancak hakkındaki yurt dışı yasağının buna engel teşkil ettiğini belirterek yasağın kaldırılması talebinde bulundu. Mahkeme heyeti 14 Mayıs günü sanık hakkındaki adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına oy birliğiyle karar verdi. Kararın bir örneği de gereği yerine getirilmek üzere polis, jandarma ile kara hudut kapıları ile havalimanlarına gönderildi.

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'ÖLÜM' EMRİ

Bayancuk, Hizbullahçılar Yasin Özalp, Hatip Pirizade, Musa Bakışkan, Yılmaz Gökçe, Haydar Kaya ve Aziz Başak’ın ajanlık yaptıkları gerekçesiyle kaçırılıp öldürülmeleri emrini vermişti.

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TOPLU MEZAR BULUNMUŞTU

Hizbullahçılar kaçırılıp işkenceli sorgudan geçirilerek domuz bağıyla öldürülmüş, gömüldükleri toplu mezar Diyarbakır’ın Çınar İlçesine bağlı Pempeviran Mezrasında bir dere yatağında ortaya çıkarılmıştı. Bayancuk Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı. 3 Nisan 2007’de örgüt üyesi olmaktan 15 yıl hapisle cezalandırıldı. Yargıtay yerel mahkeme kararını usul ve yasaya aykırı bularak bozdu.

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mahkeme Hizbullah işid terör örgütü yurt dışı
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