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Hollanda Başbakanı Schoof: "Müzakereler sürdürülebilir bir çözüme giden tek yol"

Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Dick Schoof, ABD'nin İran'a yönelik hava saldırısı sonrası tüm tarafları "daha fazla gerilimi" önlemeye çağırarak müzakerelerin sürdürülebilir çözüme giden tek yol olduğunu belirtti.

Hollanda Başbakanı Schoof: "Müzakereler sürdürülebilir bir çözüme giden tek yol"

Schoof, X hesabından yaptığı açıklamada "Orta Doğu'daki son gelişmeler endişe verici. Tüm tarafları daha fazla gerilimi önlemeye çağırıyorum. Müzakereler sürdürülebilir bir çözüme giden tek yol." değerlendirmesinde bulundu.

Nükleer program konusunda Hollanda'nın tutumunu açıklayan Schoof, "Nükleer program konusunda Hollanda her zaman net olmuştur: İran nükleer silah sahibi olmamalı." ifadesini kullandı.

Schoof, hükümetin durumu yakından takip ettiğini belirterek, Ulusal Güvenlik Konseyi'nde konunun ele alındığını kaydetti.

Geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp da X hesabından yaptığı açıklamada "Hükümet, Amerika'nın İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılarını not aldı. Bu, Orta Doğu'daki endişe verici durumun daha da tırmanması anlamına geliyor." ifadelerini kullandı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hollanda
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