HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Hong Konglu sporcu İstanbul’da kalp krizi geçirdi

2025 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası’nda yarışan 64 yaşındaki Hong Konglu sporcu kalp krizi geçirdi.

Hong Konglu sporcu İstanbul’da kalp krizi geçirdi

İstanbul’da düzenlenen 2025 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası’nın ilk gününde talihsiz bir olay yaşandı. Küçüksu İskelesi güneyine deniz alanı parkuru kurulurken, yüzmede elit ve yaş grubu kategorisi sporcular bin 500 ve 2 bin 200 metrede mücadele etti. Hong Konglu kadın sporcu rahatsızlanarak kalp krizi geçirdi. Güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çekilen 64 yaşındaki sporcunun kalbinin durduğu öğrenildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası sporcuya kalp masajı yapıldı. Daha sonra alanda hazır bekletilen ambulansa alınan sporcu hastaneye kaldırıldı.

Hong Konglu sporcu İstanbul’da kalp krizi geçirdi 1

Hong Konglu sporcunun hastanede müşahede altında tutulduğu ve durumunun kritik olduğu öğrenildi.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
30 kez şikayet ettiği damadını, 11 kurşunla öldürdü!30 kez şikayet ettiği damadını, 11 kurşunla öldürdü!
Adana'da kayınpeder dehşeti! Eski damadını vurduAdana'da kayınpeder dehşeti! Eski damadını vurdu

Anahtar Kelimeler:
Hong Kong
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kredi kartı limit artışına kısıtlama mı geliyor?

Kredi kartı limit artışına kısıtlama mı geliyor?

Meğer daha kovulmadan önce anlaşmış! İşte Mourinho'nun yeni adresi

Meğer daha kovulmadan önce anlaşmış! İşte Mourinho'nun yeni adresi

Yer: Esenyurt! 'İç çamaşırı' tartışması faciaya dönüyordu: "Mahalle erkek görsün"

Yer: Esenyurt! 'İç çamaşırı' tartışması faciaya dönüyordu: "Mahalle erkek görsün"

Özgür Özel ‘bütün partiler buna abone’ diyerek açıkladı: En kötümser anket sonucu!

Özgür Özel ‘bütün partiler buna abone’ diyerek açıkladı: En kötümser anket sonucu!

Büyük skandal sonrası Meloni'den açıklama: Tiksiniyorum!

Büyük skandal sonrası Meloni'den açıklama: Tiksiniyorum!

15-20 kişilik gruplarla gelip...

15-20 kişilik gruplarla gelip...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.