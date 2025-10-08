HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Hortum öğrenciler içerideyken okulu vurdu, çatıyı uçurdu, ağaçları devirdi!

Adana’nın Kozan ilçesinde çıkan hortum, bir lisenin çatısını uçurup ağaçları devirdi. Yaşanan olay öğrencilerin derste olması nedeniyle ucuz atlatılırken, okulda eğitime 2 gün ara verildi. Hortum nedeniyle bölgedeki bir ahırın da yıkıldığı bildirildi.

Hortum öğrenciler içerideyken okulu vurdu, çatıyı uçurdu, ağaçları devirdi!

Meterolojinin uyardığı olumsuz hava, Kozan ilçesinde etkili oldu. İlçede çıkan fırtınayla birlikte hortum oluştu. Bucak Mahallesi’nde etkili olan hortum, Bucak Çok Programlı Anadolu Lisesi’ne ciddi oranda zarar verdi.

Hortum öğrenciler içerideyken okulu vurdu, çatıyı uçurdu, ağaçları devirdi! 1

OKUL 2 GÜN TATİL EDİLDİ!

Yaklaşık 160 öğrencinin eğitim gördüğü okulda yarım asırlık çam ağaçları kökünden söküldü, demir direkler eğildi, okulun çatısı çevredeki ağaçların üzerine uçtu. Bahçedeki 10 araçta maddi hasar meydana geldi. Öğrencilerin derste olması yaşanabilecek faciayı önledi. Okul ise alınan kararla 2 gün tatil edildi.

Hortum öğrenciler içerideyken okulu vurdu, çatıyı uçurdu, ağaçları devirdi! 2

Hortumun etkili olduğu bölgede Ali Yalım’a ait bir ahırın da yıkıldığı, bazı evlerin mutfak camlarının kırıldığı öğrenildi. Ekipler, bölgede hasar tespit çalışmalarını sürdürürken son durum havadan görüntülendi.

Hortum öğrenciler içerideyken okulu vurdu, çatıyı uçurdu, ağaçları devirdi! 3

Hortum öğrenciler içerideyken okulu vurdu, çatıyı uçurdu, ağaçları devirdi! 4

GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI!

Öğrencilerden Özgül Çoraklı, yaşadıkları korku dolu anları gözyaşları içinde anlattı.

Hortum öğrenciler içerideyken okulu vurdu, çatıyı uçurdu, ağaçları devirdi! 5

Çoraklı, "Her şey bir dakika içinde oldu. Çok korktuk, neye uğradığımızı şaşırdık" dedi.
Okulda görevli Nardane Batman ise, "Yemekhaneden tam çıkacaktık, çocukları dışarı çıkarmadık. Bir anda çamlar devrildi, çatı parçaları uçuştu" ifadelerini kullandı.
Mahalle muhtarı Mahmut Divaroğlu da, "Okulumuzda yaklaşık 160 öğrenci var. Çok şükür yaralımız yok. Her şey dakikalar içinde oldu, büyük panik yaşadık. Kaymakamımız ve belediye başkanımız hemen olay yerine gelerek destek verdi" diye konuştu.

Hortum öğrenciler içerideyken okulu vurdu, çatıyı uçurdu, ağaçları devirdi! 6

Hortum öğrenciler içerideyken okulu vurdu, çatıyı uçurdu, ağaçları devirdi! 7

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nissibi Köprüsü yakınında erkek cesedi bulunduNissibi Köprüsü yakınında erkek cesedi bulundu
Kuvvetli rüzgar 'Kariyer Fuarı' çadırlarını uçurduKuvvetli rüzgar 'Kariyer Fuarı' çadırlarını uçurdu

Anahtar Kelimeler:
Hortum okul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.