HSK üyeliğine Havvanur Yurtsever seçildi

TBMM Genel Kurulu’nda Hakim ve Savcılar Kurulu için hukuk dalındaki öğretim üyeleri ve avukatlar arasından üye seçimi yapıldı. Hakim ve Savcılar Kurulu üyeliğine Havvanur Yurtsever seçildi.

TBMM Genel Kurulu’nda Hakim ve Savcılar Kurulu için hukuk dalındaki öğretim üyeleri ve avukatlar arasından üye seçimi yapıldı. Seçime Havvanur Yurtseven, İsmail Ergüneş ve Mustafa Naim Yağcı katıldı. 306 milletvekilinin katıldığı birinci oylamada Yurtseven 245, Ergüneş 22 ve Yağcı 24 oy aldı. 15 oy ise geçersiz sayıldı. 303 milletvekilinin oy kullandığı ikinci oylamada ise Yurtsever 191, Ergüneş 65 ve Yağcı 36 oy aldı. 11 oy da geçersiz sayıldı. Havvanur Yurtsever ve İsmail Ergüneş'in yarıştığı üçüncü tur oylamada, ad çekme usülüne göre Havvanur Yurtsever seçildi.

HAKİM VE SAVCILAR KURULU ÜYELİĞİ İÇİN 31 ADAY BAŞVURU YAPTI

Hakim ve Savcılar Kurulu üyeliği için 31 aday Anayasa ve Adalet Komisyonu’na başvuru yaptı. Anayasa ve Adalet Komisyonu, bu adaylar arasından belirlediği üç adayı TBMM Genel Kuruluna gönderdi. Birinci tur oylamada adaylardan birinin beşte üç çoğunluğu, ikinci tur oylamada üçte iki çoğunluğu alması gerekiyor. Üçüncü tur oylamada en yüksek oyu alan iki aday arasından ad çekme usülü ile yeni üye belirleniyor.

(İHA)

05 Kasım 2025
05 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
HSK Hâkimler ve Savcılar Kurulu Hakimler ve Savcılar Kurulu hakim hsk tbmm
