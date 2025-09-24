Öğrencilerden profesyonellere herkesin gözdesi olacak ikili: Huawei MatePad 12X ve M-Pencil Pro

Tabletler artık sadece dizi izlemek veya internette gezinmek için değil; iş ve yaratıcılık süreçleri için de güçlü cihazlara dönüştü. Özellikle mobil çalışmaya alışkın olan genç profesyoneller, öğrenciler ve içerik üreticileri için kompakt ama PC seviyesinde performans gösterebilen bir tablet, günlük hayatın merkezine yerleşebiliyor.

Huawei’nin en yeni modeli MatePad 12X, bu beklentiyi hedefleyerek tasarlanmış. Büyük ekranına rağmen hafif ve ince yapısı, güçlü donanımı ve yaratıcı iş akışlarını destekleyen yazılımıyla bu model, dijital çizim yapan profesyonellerden video ve fotoğraf düzenleyen içerik üreticilerine ve öğrencilere kadar geniş bir kitle için doğru bir seçim olarak karşımıza çıkıyor.

Peki Huawei MatePad 12X neler sunuyor?

Yalnızca 555 gram ağırlık ve 5.9 mm kalınlık değerleriyle MatePad 12X, ince ve hafif bir cihaz. Arka kapaktaki sedefli e-kaplama, ışığa göre değişen parıltılı bir efekt yaratıyor ve tablete premium bir görünüm kazandırıyor. Bu sayede hem iş toplantılarında hem de günlük kullanımda şık bir aksesuar olarak da öne çıkıyor. MatePad 12X’in en iddialı tarafı, Huawei’nin sürekli geliştirdiği PaperMatte ekranı. Ultra Net PaperMatte ekran olarak karşımıza çıkan 12 inçlik bu panel, 2.8K çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı ve 1000 nit parlaklık değerleriyle rakiplerinden ayrılıyor. Ekranda kullanılan nano ölçekli aşındırma teknolojisi, parlamayı %50 oranında azaltarak güneş ışığı altında dahi net görüntü sağlıyor. Okuma ve çizim deneyiminde kağıt benzeri hafif sürtünme hissi vermesi, uzun süreli kullanımda göz yorgunluğunu azaltıyor. Bu sayede ister açık havada ister loş ışıkta, metinler ve görseller netliğini koruyor.

Tabletle birlikte kullanılan HUAWEI M-Pencil Pro, yaratıcı süreçlerin kalbinde. Yeni nesil stylus, 16.384 basınç algılama seviyesi ve üç farklı uç seçeneğiyle yazma ve çizim işlemlerinde milimetrik hassasiyet sunuyor.

Kalemin gövdesine uygulanan sıkıştırma hareketiyle uygulama içi radyal menü açılabiliyor; döndürme hareketiyle fırça yönü değiştirilebiliyor.

Arkasındaki hızlı düğme sayesinde tek basışla HUAWEI Notes veya GoPaint gibi sık kullanılan uygulamalar başlatılabiliyor. Çift dokunma özelliğiyle kalem-silgi geçişlerinde titreşimli geri bildirim almak da fiziksel bir çizim hissi yaratıyor. Bu detaylar, dijital çizim ve not alma deneyimini gerçek bir deftere yaklaştırıyor.

Huawei’nin kendi yazılımları MatePad 12X’in potansiyelini ortaya çıkarıyor. GoPaint, 3D yağlı boya fırçası, kare-kare animasyon ve akıllı renk kartı gibi araçlarla profesyonel seviyede bir çizim ortamı sağlıyor. Fırçaların döndürme hareketine verdiği tepkiler, gerçek bir fırçanın kâğıt üzerindeki hareketini andırıyor. HUAWEI Notes ise yapay zeka destekli el yazısı iyileştirme ve yüzlerce şablonla not almayı hem pratik hem de estetik hale getiriyor. Örneğin el yazısıyla alınan notlar tek dokunuşla düzgün bir fonta dönüştürülebiliyor; bu da öğrenciler ve toplantı notları tutan profesyoneller için ciddi zaman kazandırıyor.

MatePad 12X, sadece bir çizim tableti değil; aynı zamanda güçlü bir iş aracı. Akıllı Manyetik Klavye ve NearLink bağlantısı sayesinde gecikmesiz yazı deneyimi sunarken, 20’den fazla kısayol kombinasyonu ve çoklu pencere desteği PC benzeri bir iş akışı yaratıyor. Wondershare Filmora entegrasyonu sayesinde video düzenleme işlemleri tablet üzerinden rahatlıkla yapılabiliyor. Büyük ekranın sağladığı 3:2 üretkenlik oranı, belge düzenleme ve aynı anda birden fazla uygulamayı açık tutma gibi görevleri kolaylaştırıyor.

Tablet, 10.100 mAh batarya ile tek şarjla 14 saate kadar video oynatma veya 12 saate kadar internette gezinme imkânı veriyor. 66 W SuperCharge desteği sayesinde yaklaşık 85 dakikada tam şarj olabiliyor. Wi-Fi 7 desteği de kalabalık ortamlarda dahi hızlı ve kararlı bağlantı sağlıyor. Bu da uzaktan çalışma ve online dersler gibi yoğun internet kullanımına dayalı senaryolar için önemli bir avantaj.

Artıları

Ultra Net PaperMatte Ekran: Parlamasız, kağıt hissi veren yüzey ve 2.8K çözünürlük.

Gelişmiş M-Pencil Pro: Sıkıştırma ve döndürme hareketleri, tek tuşla uygulama açma, 16.384 basınç seviyesi.

Yaratıcılık Yazılımları: GoPaint ve HUAWEI Notes ile profesyonel çizim ve not alma deneyimi.

PC Benzeri Verimlilik: NearLink klavye, Filmora entegrasyonu ve çoklu pencere desteği.

Taşınabilir Tasarım: 555 g ağırlık ve 5.9 mm incelik.

Uzun Pil Ömrü: 10.100 mAh batarya ve 66 W hızlı şarj.

Kompakt ve Pratik aksesuarlar: Birlikte gelen aksesuarlar sayesinde fiyat/performans dengesinde rakiplerinden ayrılıyor.

Eksileri

Kutuda Şarj Adaptörü Yok: 66 W hızlı şarj için adaptör ayrıca temin edilmeli.

Daha önce Huawei ekosistemine dahil olmamış kullanıcılar için HarmonyOS ve AppGallery başlangıçta farklı gelebilir ama alışmak oldukça kolay.

Huawei MatePad 12 X'in M-Pencil Pro'lu versiyonuna 26.999 TL, kalemsiz versiyonuna ise 24.999 TL'ye sahip olabilirsiniz.

Huawei MatePad 12 X'i lansmana özel fırsatlarla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.