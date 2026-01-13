HABER

Hükümet harekete geçti! Yapay zekaya yaş sınırı geliyor

Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı bünyesinde kurulan Yapay Zekâ Genel Müdürlüğü ile Adalet Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında, 15 yaş altındaki kullanıcılar için yapay zekâ uygulamalarına sınırlama getirilmesinin planlandığı belirtildi. Yeni düzenlemeyle, gerçek hayatta suç sayılan fiillerin yapay zekâ aracılığıyla işlenmesi hâlinin de açıkça suç kapsamına alınmasının netleştirileceği öğrenildi. İşte detaylar...

Enes Çırtlık

Yapay zekâ destekli uygulamaların günlük hayata hızla girmesi, özellikle çocuklar söz konusu olduğunda mahremiyet, güvenlik ve etik tartışmalarını da beraberinde getirdi. Dünya genelinde hem çocukların korunması hem de yapay zekâ geliştiricileri ve kullanıcıları için daha net kurallar konulması konusunda çağrılar artarken, hükümet yapay zekâ uygulamalarına ilişkin yeni bir düzenleme için harekete geçti.

15 YAŞ ALTI İÇİN YAPAY ZEKA KULLANIMINA SINIR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı bünyesinde kurulan Yapay Zekâ Genel Müdürlüğü ile Adalet Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında, 15 yaş altındaki kullanıcılar için yapay zekâ uygulamalarına sınırlama getirilmesi planlanıyor. Düzenlemeyle birlikte Türkiye’de veri merkezi kapasitesinin ve bilişim altyapısının güçlendirilmesi, yapay zekâ alanında politika önerilerinin geliştirilmesi, belgelendirme ve yetkilendirmeye dair yeni kuralların hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Amaç, yapay zekâ teknolojilerinin güvenilir, denetlenebilir ve etik ilkelere uygun şekilde geliştirilmesi ve kullanılması.

Kişilik haklarını ihlal eden, itibar zedeleyen ve mağduriyete sebep olan yapay zekâ içeriklerine yönelik cezai yaptırımların artırılması da düzenlemenin önemli başlıkları arasında yer alıyor.

CAYDIRICILIK ARTACAK

Son aylarda bazı öğrencilerin, arkadaşlarının fotoğraflarını yapay zekâ kullanarak müstehcen içeriklere dönüştürdüğü vakalar kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Kahramanmaraş’ta bir lisede kız öğrencilerin fotoğraflarını yapay zekâ aracılığıyla müstehcen hâle getiren iki erkek öğrencinin tutuklanması, konunun ciddiyetini gözler önüne seren örneklerden biri oldu.

Hazırlanan düzenlemeyle, gerçek hayatta suç sayılan fiillerin yapay zekâ aracılığıyla işlenmesi hâlinin de açıkça suç kapsamına alınması netleştirilecek. Yapay zekâ kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık, hakaret, kişilik haklarına saldırı ve terör propagandası gibi eylemlerin tamamı cezai yaptırıma tabi olacak. Böylece özellikle çocukların yapay zekâ yoluyla zarar görmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Gelişen teknolojik koşullara uygun bir dijital kanun hazırlığına zemin oluşturması beklenen bu düzenlemeyle birlikte, dijital ortama yüklenen her içeriğin belirli bir denetim sürecinden geçmesini sağlayacak bir mekanizma kurulacak. Hukuki düzenlemeler çocukları dijital dünyanın tehlikelerinden korumada temel bir dayanak oluştururken, bu sürecin etkin eğitim programları, bilinçlendirme çalışmaları, sektör paydaşları arasındaki işbirliği ve uluslararası işbirliğiyle desteklenmesi hedefleniyor.

