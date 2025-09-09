HABER

Hulusi Akar'dan İsrail'in saldırısına tepki! "Barış süreci sabotaja uğramıştır"

İsrail'in Katar'a saldırısına tepkiler gelmeye devam ediyor. Bir tepki de eski Bakan Hulusi Akar'dan geldi.

Recep Demircan

İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlediği saldırıya bir tepki de eski Bakan Hulusi Akar'dan tepki geldi. Akar, "Barış süreci sabotaja uğramıştır" dedi.

Akar'ın açıklamasından satır başları:

"İsrail’in Hamas müzakere heyetine düzenlediği saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz !

Bu saldırı ile;

-Barış süreci sabotaja uğramış,
-Dostumuz ve kardeşimiz Katar’ın egemenliği ihlal edilmiş,
-Uluslararası hukuk alenen çiğnenmiş ve
-Diplomatik ahlak ve değerler yok edilmiştir.

Artık bir an dahi kaybetmeden uluslararası toplum;

DERHAL, SOMUT, ETKİLİ tedbir almaya, GÖREVE !!!

Türkiye’nin amacı:
Bölgede diyalog, barış ve istikrar…

Türkiye, dostu ve kardeşi Katar’ın daima yanındadır.

Türkiye Katar Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı"

