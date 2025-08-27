HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hurda nedeniyle baba ve oğlunu hayattan kopardı! Pişkin savunma: "Çocuğu görsem vurmazdım"

İçerik devam ediyor
Melih Kadir Yılmaz

Konya'da Hıdır A., Mehmet Koçyiğit (33) ve oğlu Servet Koçyiğit'i (11) silahla vurarak öldürdü. Cinayetin ardından ise 'hurda alım satımı' nedeniyle başlayan husumet olduğu ortaya çıktı. 60 yaşındaki Hıdır A., "Neden çocuğu öldürdün?" sorusuna ise "Çocuğu görmedim. Görsem vurmazdım, pişmanım" diyerek cevap verdi. İşte baba ve oğlunu hayattan koparan cinayetin detayları...

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü sabah saatlerinde merkez Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesi Övgü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Koçyiğit (33) ve oğlu Servet Koçyiğit (11) evlerinin bahçesinde otomobile bindikleri sırada silahlı saldırıya uğradı.

Hurda nedeniyle baba ve oğlunu hayattan kopardı! Pişkin savunma: "Çocuğu görsem vurmazdım" 1

BABA VE KÜÇÜK OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Mermilerin hedefi olan baba Mehmet Koçyiğit olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Servet Koçyiğit de kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'ne kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hurda nedeniyle baba ve oğlunu hayattan kopardı! Pişkin savunma: "Çocuğu görsem vurmazdım" 2

MISIR TARLASINDA SAKLANIRKEN YAKALANDI

Polis ekiplerince yapılan çalışma sonrası şüphelinin 60 yaşındaki Hıdır A. olduğu belirlendi. Şüphelinin gidebileceği adresleri belirleyen ekipler, şahsın merkez Karatay ilçesi Çatalhüyük Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Mahallede yapılan inceleme sırasında zanlı, mısır tarlasında saklanırken yakalanarak gözaltına alındı.

Hurda nedeniyle baba ve oğlunu hayattan kopardı! Pişkin savunma: "Çocuğu görsem vurmazdım" 3

PİŞKİN SAVUNMA: "ÇOCUĞU GÖRSEM VURMAZDIM"

Sağlık kontrolü için Konya Numune Hastanesine getirilen zanlı Hıdır A., "Neden çocuğu öldürdün?" sorusuna "Çocuğu görmedim. Görsem vurmazdım, pişmanım" cevabını verdi. Hıdır A., daha sonra ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Hurda nedeniyle baba ve oğlunu hayattan kopardı! Pişkin savunma: "Çocuğu görsem vurmazdım" 4

CİNAYETİN NEDENİ 'HURDA'

Polis ekiplerince yapılan çalışma sonrası, olayın 2021 yılında Mehmet Koçyiğit'in amcası ve aynı zamanda kayınpederi olan Hüseyin Koçyiğit'in, kendileri gibi hurdacılık yapan Hıdır A.'nın akrabaları ile aralarında 'hurda alım-satım' nedeniyle sürekli tartışma çıktığı bu olaylar sonrası aralarında husumet olduğu belirlendi. Husumet sonrası çıkan bıçaklı kavgada Hıdır A.'nın 1 yakını bıçaklandığı, daha sonra bıçaklanan kişinin ise Mehmet Koçyiğit'in 1 akrabasına otomobil ile çarparak yaraladığı tespit edildi. Taraflar karşılık şikâyetçi olması üzerine götürüldükleri hastanede çıkan silahlı kavgada ise Mehmet Koçyiğit'in Hıdır A.'nın yakınlarından birini silahla yaraladığı öğrenildi.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Öldürüleceğini tahmin etmiş: "Hakkınızı helal edin yine de"Öldürüleceğini tahmin etmiş: "Hakkınızı helal edin yine de"
Yokuş aşağı hareket eden çöp konteynerini vatandaş durdurduYokuş aşağı hareket eden çöp konteynerini vatandaş durdurdu

Anahtar Kelimeler:
cinayet Konya hurda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Uzak Şehir'de üzen veda! Ailevi sebeplerle projeden ayrıldı

Uzak Şehir'de üzen veda! Ailevi sebeplerle projeden ayrıldı

Tepki çeken görüntüye kaymakam kayıtsız kalmadı

Tepki çeken görüntüye kaymakam kayıtsız kalmadı

Tümer Metin'den tepki çeken Ederson yorumu! Stüdyodakiler bile dondu kaldı

Tümer Metin'den tepki çeken Ederson yorumu! Stüdyodakiler bile dondu kaldı

Hastasına "Çıplak geleni muayene etmiyorum" demişti...

Hastasına "Çıplak geleni muayene etmiyorum" demişti...

Yer: Antalya! 'Her şey dahil' tatil kabusa döndü! Oteli terk ettiler

Yer: Antalya! 'Her şey dahil' tatil kabusa döndü! Oteli terk ettiler

Yedikule Hastanesi'nde milyonluk vurgun! Profesör suç örgütü lideri oldu, işte istenen ceza...

Yedikule Hastanesi'nde milyonluk vurgun! Profesör suç örgütü lideri oldu, işte istenen ceza...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.