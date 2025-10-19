HABER

Hurdaya dönen otomobilden yaralı kurtuldu

Bursa’nın Mudanya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Hurdaya dönen otomobilden yaralı kurtuldu

Kaza, Mudanya-Bademli Kavşağında meydana geldi. Mudanya’dan Bursa yönüne seyir halinde olan K.E. (36) idaresindeki 16 YG 733 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir otomobil satış firmasına ait 16 BM 498 plakalı lüks araca çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle her iki araç metrelerce sürüklendikten sonra otopark bariyerlerine çarparak durdu. Kazada hurdaya dönen otomobildeki K.E., kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. K.E.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

