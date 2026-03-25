Hürmüz'ün ardından yeni kriz! İran'dan yeni cephe uyarısı: "Hazırız"

İranlı bir askeri yetkilinin İran'ın kontrolündeki Bab el-Mandeb Boğazı'na dair verdiği demeç "Savaşta yeni cephe mi açılacak?" sorusunu gündeme getirdi.

GERİLİM TIRMANIYOR! HÜRMÜZ'ÜN ARDINDAN İRAN'DAN YENİ CEPHE UYARISI

İranlı bir askeri kaynak, düşmanın İran'a karşı kara veya deniz harekatı başlatması durumunda Tahran'ın Bab el-Mandeb Boğazı'na yönelik potansiyel bir tehdit de dahil olmak üzere yeni cepheler açabileceği konusunda uyardı.

İRANLI ASKERİ YETKİLİ BAB EL-MENDEB'E DİKKAT ÇEKTİ

Kaynak, İran'ın gerilimi tırmandırmaya tamamen hazır olduğunu belirterek, ABD'yi Hürmüz sorununu çözmeye çalışmanın Bab el-Mandeb'de başka bir deniz krizine yol açabileceği konusunda uyardı.