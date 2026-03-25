Hürmüz'ün ardından yeni kriz! İran'dan yeni cephe uyarısı: "Hazırız"

İranlı bir askeri yetkilinin İran'ın kontrolündeki Bab el-Mandeb Boğazı'na dair verdiği demeç "Savaşta yeni cephe mi açılacak?" sorusunu gündeme getirdi.
İranlı bir askeri kaynak, düşmanın İran'a karşı kara veya deniz harekatı başlatması durumunda Tahran'ın Bab el-Mandeb Boğazı'na yönelik potansiyel bir tehdit de dahil olmak üzere yeni cepheler açabileceği konusunda uyardı.
Kaynak, İran'ın gerilimi tırmandırmaya tamamen hazır olduğunu belirterek, ABD'yi Hürmüz sorununu çözmeye çalışmanın Bab el-Mandeb'de başka bir deniz krizine yol açabileceği konusunda uyardı.
