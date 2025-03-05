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  4. Husumetli iki ailenin kavgası Kuşadası’nda hayatı felç etti

Husumetli iki ailenin kavgası Kuşadası’nda hayatı felç etti

05.03.2025 17:21
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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde aralarında husumet bulunan iki ailenin silahlı kavgası sonrası alınan önlemler, esnafları iş yapamaz duruma getirirken, adliye ve çevresi araç trafiğine kapatıldı. Bölgede güvenlik tedbirleri dolayısıyla adeta hayat durdu.

Husumetli iki ailenin kavgası Kuşadası’nda hayatı felç etti

Kuşadası ilçesinde iki aile arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Yaşanan olayın ardından Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalarda olaya karıştığı tespit edilen 14 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Şüphelilerin sevki sırasında adliyeye bağlantıyı sağlayan Avcı Sokak ve çevresi araç trafiğine kapatıldı. Adliye önünden geçmek isteyen vatandaşlar başka yollara yönlendirilirken, cadde esnafı da durumdan olumsuz etkilendi. Kuşadası Adliyesi etrafındaki yollarda araç trafiği zaman zaman durma noktasına geldi. İki husumetli ailenin taraflarının silahlı kavgası sonrası yaşanan olumsuzlukların, mahkemenin sonuçlanmasının ardından sona ermesi bekleniyor.

Bu arada olaydan sonra silahlı olarak yaralılardan birinin bulunduğu Aydın’daki bir hastaneyi basma girişiminde bulunan tarafların tutumu da şehirde endişe ve tepkiye neden oldu. Polis ekipleri gece yarısı hastane çevresindeki ağaçlık alana gizlenen silahlara el koyarken olayla ilgili tahkikatın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi. Aydın’da polis ekiplerinin yanı sıra özel harekat timleri de çalışmalarını sürdürüyor.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kuşadası Aydın
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