İBB Başkanı İmamoğlu, Beykoz Belediyesi önünde konuştu: 'Bunun adı demokrasi devrimidir'

"İhaleye fesat karıştırma" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in eşi Firdevs Köseler'i iftar öncesi evinde ziyaret eden İmamoğlu, ardından Beykoz Belediye Meclisi üyeleriyle Beykoz Belediyesi Yalı Kütüphanesi'nde bir araya geldi.

Partiden yetkililer ve vatandaşların katılımıyla Beykoz Belediyesi çadırında iftar yapan İmamoğlu, "Bu kürsüde Alaattin Köseler Başkanımızın olması, onun sizi selamlaması gerekirdi. Üzücü bir biçimde şu anda aramızda değil. Ona buradan sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz." dedi.

İmamoğlu, iftarın ardından Beykoz Belediyesi önünde toplanan kalabalığa hitap etti.

Köseler'e yapılan uygulamanın aslında Beykoz halkına yapıldığını öne süren İmamoğlu, belediyeye bir hafta önce bir evrakla gelinerek dosyaların istendiğini, evraktaki barkodun karşılığı bulunmadığını ve imzası geçtiği belirtilen ismin gerçek anlamda o evrakta imzası olmadığını iddia etti.

İmamoğlu, CHP'li Meclis üyelerinin kendisine bu süreçte görevi eksiltmeden yerine getirmeyi sürdürdüklerini, Köseler'in eksikliğini hissettirmeyeceklerini söylediğini aktardı.

"BUNUN ADI DEMOKRASİ DEVRİMİDİR"

CHP'nin 23 Mart'ta gerçekleştireceği cumhurbaşkanı adayı belirleme seçimine işaret eden İmamoğlu, "Önümüzde CHP'nin aldığı tarihi bir karar var. Ön seçim kararı var. Yüz binlerce üyemiz sandığa gidecek, kendi cumhurbaşkanı adayını tercih edecek. Bunun adı demokrasi devrimidir." ifadelerini kullandı.

Bu seçimin en çok iktidarı korkuttuğunu iddia eden İmamoğlu, "Orada her şey iki dudağın arasında. Biz ise 'Sandığı milletimizin ayağına getiriyoruz.' diyoruz. 'Millet ne derse o olur, millet büyüktür ve egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' diyoruz. Yılmayacağız, kararlı olacağız, hep birlikte başaracağız." dedi.

Belediye önündeki buluşmaya, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, genel başkan yardımcıları Gökan Zeybek ve Sevgi Kılıç, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan da katıldı.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır