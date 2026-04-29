İBB duruşmasında gerginlik! İmamoğlu'ndan Adem Soytekin'e sert tepki

Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu, 92'si tutuklu 414 kişinin yargılandığı İBB davası 29'uncu gününde.

AVUKATLARI SAVUNMA YAPTI! SOYTEKİN'İN SÖZLÜ TACİZE UĞRADIĞI İDİDALARI HATIRLATILDI

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi Yerleşkesinde görülen duruşmada, Adem Soytekin'in avukatları Ahmet Burak Bilgin ve Simge Büyük savunma yaptı. Büyük, Soytekin'e yönelik suçlamalara yanıt verirken, Soytekin'in geçtiğimiz hafta cezaevi aracında sözlü tacize uğradığı iddialarını hatırlattı ve söz konusu olaya dair tutanaklarda eksiklikler olduğunu savundu.

"SÜRECİN FİLMİNİ ÇEKMEYİ TEKLİF ETTİ, REDDETTİM"

Yaşananların arından mahkeme başkanının talebi üzerine söz alan Adem Soytekin, yaşananları anlatmak istediğini söyledi.

Soytekin mahkemede şunları söyledi:

"Aileler arasında bir husumet doğmaması adına ifadeleri yumuşatarak aktarıyorum. Murat Kapki bana bu sürecin filmini çekmeyi teklif etti, reddettim. Cezaevine dönüş yolunda aynı araçtayken Kapki yanındakilere durumu alaycı dille anlattı. Buğra Gökçe bana yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandı"

EKREM İMAMOĞLU TEPKİ GÖSTERDİ: "SÖYLENENLER ÇOK AYIP"

Ekrem İmamoğlu ise bu iddiaya tepki göstererek, "Bu söylenenler çok ayıp hepimiz zan altında bırakılıyoruz. Kime ne saygısızlık yapmışız" diyerek tepki gösterdi.

TARTIŞMA SONRASI DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Murat Kapki de Adem Soytekin'in yalan beyanda bulunduğunu savundu. Tartışmanın büyümesi üzerine ise mahkeme heyeti başkanı salondan ayrılarak duruşmaya ara verdi.