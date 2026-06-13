SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli 'yapay zeka' çıkışı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bu dönemdeki değişim hızlı ve sarih seyrediyor. Diplomasiden ticarete, tarımdan güvenliğe her alanda değişim nüfuz ediyor. Eski nizam ciddi bir sarsıntı yaşıyor. Kimileri bunu tarihi bir fırsat olarak görürken kimileri aşılması gereken bir kriz olarak değerlendiriyor.

Günümüzde bilgiye erişim hiç olmadığı kadar kolaylaştı. Veriye artık saniyeler içinde ulaşılabiliyor. Veri işleme ve analizi kolaylıkla yönetilebiliyor. Veri emniyeti ve siber güvenlikte oluşacak en küçük zafiyetin nelere mal olacağını da savaş ve çatışmalarda sık sık görüyoruz.

Türkiye teknolojideki bu dönüşümü en erken fark eden nadir ülkelerden biridir. Az önce izledik, büyük matematikçimiz Cahit Arf, makine düşünebilir mi diye sormuştu. Hadiseler ve tertiplerin anlaşılması işi bir merdiveni çıkmaya benzetilebilir. Bir basamağa çıkmak kolaydır ama bin basamak çıkmak bir hayli ter dökmeyi gerektirir. O basamakları tek tek çıkmaya devam ediyoruz. Genç mühendislerimiz, yazılımcılarımız yepyeni başarılar elde ediyor. Dışa bağımlı olduğumuz teknolojileri artık kendimiz üretiyoruz.

Teknolojide yazdığımız başarı hikayesinde payı olanlara teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum.

Türkiye olarak savunma sanayindeki birikimimizi, yapay zeka başta olmak üzere diğer alanlara taşımak için çalışıyoruz. 5G'yi hizmete aldık. Siber tehditlere karşı direnç için Siber Güvenlik Başkanlığımızı kurduk. İlk yerli ve milli uydumuz Türksat 6A ile kendi uydusunu üreten 11 ülkeden biri olduk. Teknofestler ile bilim şenlikleriyle her yıl milyonlarca gencimizi teknoloji yolculuğumuza dahil ettik. AR-GE ve tasarım merkezlerinde geleceğin projeleri geliştiriliyor.

Yapay zekanın sunduğu fırsatları değerlendirerek Türkiye yüzyılında dijital alanda da inşa etmekte kararlıyız. Yapay zeka insana hizmet mi edecek, yoksa insanı kontrol mü edecek? Teknoloji şirketleri bu asimetrik gücü nasıl değerlendirecek? Bu şirketlerin derebey olması nasıl engellenecek? Manipülasyon nasıl engellenecek? Bunların cevapları hayati önemde olacaktır.

Yapay zeka eylem planımız bunun ürünüdür. Farket, istifade et, üret ve yönet olmak üzere 4 temel eksen ve her eksende 4 eylem üzerine inşa edildi. Planımızın birinci ekseni fark et hedeflerimiz doğrultusunda fırsat ve riskleri toplumda bilinçlendireceğiz. Her yaştan insanımızın doğru anlamasını, güvenli kullanmasını sağlamak üzere okuryazarlık programını başlatacağız. 81 ilimizde atölyelerle 2 yılda 5 milyon vatandaşımızı bilgilendireceğiz. Veriye erişimi kolaylaştırarak araştırmacılarımızın, girişimcilerimizin veriyi değerlendirmesini kolaylaştıracağız. En az 2 bin kamu veri setini ulusal veri kütüphanesi üzerinden sunacağız. Kullanıcıların haklarını koruyan bir düzenleyici çerçeve oluşturacağız.

İkinci eksen olan istifade et kapsamında kamudan sanayiye eğitimden sağlığa tarımdan güvenliğe kadar farklı alanlarda somutlaştıracağız. Hukuki düzenlemeyi hayata geçireceğiz. 2030'a kadar veri merkezi kurulu gücünü artıracağız.

Kaynak: AA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır