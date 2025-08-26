HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İBB görevlisi cezaevinde kalp krizi geçirdi!

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB görevlisi Kalender Özdemir kalp krizi geçirdi. Gazeteci Şaban Sevinç, "Kalender Özdemir'in ailesine tam 3 gün sonra dün haber verildi." söylemlerinde bulundu.

İBB görevlisi cezaevinde kalp krizi geçirdi!
Çiğdem Sevinç

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklu olan İBB görevlisi Kalender Özdemir 22 Ağustos'ta Silivri Cezaevi'nde kalp krizi geçirdi.

Özdemir'in kalp krizi geçirdiğini paylaşan gazeteci Şaban Sevinç, Özdemir'in ailesine üç gün sonra haber verildiğini belirtti.

İBB görevlisi cezaevinde kalp krizi geçirdi! 1

ŞABAN SEVİNÇ: "AİLESİNE ÜÇ GÜN SONRA HABER VERMİŞLER"

Sevinç, "Silivri cezaevinde tutuklu bulunan İBB görevlisi Kalender Özdemir 22 Ağustos günü kalp rahatsızlığı geçiriyor ve Küçükçekmece Mehmet Akif Ersoy Göğüs ve Kalp Hastalıkları Hastanesine kaldırılıyor. Ailesine tam 3 gün sonra dün haber veriliyor. Ailesi dün apar topar hastaneye gidiyor ancak görüştürmüyorlar. Aile bir tanıdık avukatı gönderiyor. Ancak vekaleti yok diye onunla da görüştürmeyip, bilgi verilmiyor. Bu sabah bilgi alabilmişler. " bilgisini paylaştı.

"BU YAPILAN REVA MI?"

Sevinç sözlerinin devamında da şu ifadeleri kullandı:

"Kalender Özdemir’in daha önceden de kalp krizi geçmişi bulunuyor ve yoğun bakımda durumu iyi değil. Şimdi anjiyo yapılıp yine stent takılmış. Bu adam henüz sadece sanık. Ve belki mahkeme sonunda beraat edecek. Bu yapılan reva mı?"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akşehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı, 1 tutuklamaAkşehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı, 1 tutuklama
Kastamonu’da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandıKastamonu’da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
kalp krizi ibb
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Memurun yeni zammı belli oldu!

Memurun yeni zammı belli oldu!

G.Saray kara kara düşünüyor! Bavulunu bile toplamıştı... Ayrılık iptal oldu!

G.Saray kara kara düşünüyor! Bavulunu bile toplamıştı... Ayrılık iptal oldu!

AK Parti Bodrum’da “dayaklı sürpriz” krizi: İlçe başkanı görevden alındı

AK Parti Bodrum’da “dayaklı sürpriz” krizi: İlçe başkanı görevden alındı

Tacizci doktoru ekran görüntüleri ifşa etti

Tacizci doktoru ekran görüntüleri ifşa etti

Türk vatandaşına ev kiralamayan emlakçının söyledikleri kızdırdı! "Sadece kendi vatandaşına"

Türk vatandaşına ev kiralamayan emlakçının söyledikleri kızdırdı! "Sadece kendi vatandaşına"

Çalışanlar döktü, gariban topladı!

Çalışanlar döktü, gariban topladı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.