İBB görevlisi cezaevinde kalp krizi geçirdi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklu olan İBB görevlisi Kalender Özdemir 22 Ağustos'ta Silivri Cezaevi'nde kalp krizi geçirdi.

Özdemir'in kalp krizi geçirdiğini paylaşan gazeteci Şaban Sevinç, Özdemir'in ailesine üç gün sonra haber verildiğini belirtti.

ŞABAN SEVİNÇ: "AİLESİNE ÜÇ GÜN SONRA HABER VERMİŞLER"

Sevinç, "Silivri cezaevinde tutuklu bulunan İBB görevlisi Kalender Özdemir 22 Ağustos günü kalp rahatsızlığı geçiriyor ve Küçükçekmece Mehmet Akif Ersoy Göğüs ve Kalp Hastalıkları Hastanesine kaldırılıyor. Ailesine tam 3 gün sonra dün haber veriliyor. Ailesi dün apar topar hastaneye gidiyor ancak görüştürmüyorlar. Aile bir tanıdık avukatı gönderiyor. Ancak vekaleti yok diye onunla da görüştürmeyip, bilgi verilmiyor. Bu sabah bilgi alabilmişler. " bilgisini paylaştı.

"BU YAPILAN REVA MI?"

Sevinç sözlerinin devamında da şu ifadeleri kullandı:

"Kalender Özdemir’in daha önceden de kalp krizi geçmişi bulunuyor ve yoğun bakımda durumu iyi değil. Şimdi anjiyo yapılıp yine stent takılmış. Bu adam henüz sadece sanık. Ve belki mahkeme sonunda beraat edecek. Bu yapılan reva mı?"