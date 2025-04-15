HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İBB Meclisinde 'denetleme' tartışması! CHP'li isim rakam verdi, aradaki fark şaşkına çevirdi: "CHP döneminde bin 389 denetleme, AK Parti döneminde 2 denetleme"

İBB Meclisinde AK Parti grubu, İBB ve iştirak şirketleriyle ilgili yürütülen yolsuzluk soruşturmasındaki iddialara ilişkin araştırma komisyonu kurulması teklif etti. Teklif CHP'li üyelerin oylarıyla reddedilirken, CHP'li Gencay Özcan konuya ilişkin açıklamada bulundu. İBB iştiraklerinin bin 389 kere denetlendiğini belirten Özcan, AK Parti döneminde ise sadece 2 denetleme olduğunu söyledi ve "Maliye müfettişlerinin bulamadığını, Ticaret Bakanlığı'nın bulamadığını arkadaşlarımız bulacakmış" dedi.

İBB Meclisinde 'denetleme' tartışması! CHP'li isim rakam verdi, aradaki fark şaşkına çevirdi: "CHP döneminde bin 389 denetleme, AK Parti döneminde 2 denetleme"
Melih Kadir Yılmaz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, AK Parti grubunun, İBB ve iştirak şirketleriyle ilgili yürütülen yolsuzluk soruşturmasındaki iddialara ilişkin araştırma komisyonu kurulması teklifi, CHP'li üyelerin oylarıyla reddedildi.

31

ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULMASI TEKLİF EDİLDİ

Mecliste söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB ve iştirak şirketleriyle ilgili yürütülen yolsuzluk soruşturmasındaki iddialara ilişkin araştırma komisyonu kurulması teklifinde bulundu.

474

"İBB İŞTİRAKLERİ BİN 389 KERE DENETLENMİŞ"

Bunun üzerine de CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan konuyla ilgili olarak değerlendirmede bulundu. Özcan, "İBB iştirakleri 2019 - 2024 yılları arasında bağlı olduğu kuruluşlar da dahil olmak üzere İçişleri Bakanlığı, Valilik ve diğer kurumlar tarafından toplamda bin 389 kere denetlenmiş" dedi.

"AK PARTİ DÖNEMİNDE İŞTİRAKLER SADECE 2 DEFA DENETLENMİŞ"

Açıklamalarına devam eden Özcan şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti döneminde de 2014 - 2018 yılları arasında iştirakler sadece 2 defa denetlenmiş. Maliye müfettişlerinin bulamadığını, Sayıştay denetçisinin bulamadığını, Ticaret Bakanlığı'nın bulamadığını arkadaşlarımız bulacakmış"

AK Parti grubunun teklifi ise CHP üyelerinin oylarıyla reddedildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nemrut Dağı nisan ayında beyaz örtüyle kaplandıNemrut Dağı nisan ayında beyaz örtüyle kaplandı
Kulakları kesilen 3 köpeğe şefkat eliKulakları kesilen 3 köpeğe şefkat eli

Anahtar Kelimeler:
CHP ak parti ibb istanbul büyükşehir belediyesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Esra Erol'daki iğrenç olaya tepki yağdı! RTÜK Başkanı açıkladı

Esra Erol'daki iğrenç olaya tepki yağdı! RTÜK Başkanı açıkladı

Depoyu doldurun: Pompada fiyatlar değişecek!

Depoyu doldurun: Pompada fiyatlar değişecek!

İmamoğlu için "En iyi ihtimal" diyerek tarih verdi

İmamoğlu için "En iyi ihtimal" diyerek tarih verdi

Suudiler Suriye'nin borcunu ödeyecek

Suudiler Suriye'nin borcunu ödeyecek

Para karşılığı yumurtalık satışı, kuryeyle hormon ilacı...

Para karşılığı yumurtalık satışı, kuryeyle hormon ilacı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.