İBB Meclisinde 'denetleme' tartışması! CHP'li isim rakam verdi, aradaki fark şaşkına çevirdi: "CHP döneminde bin 389 denetleme, AK Parti döneminde 2 denetleme"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, AK Parti grubunun, İBB ve iştirak şirketleriyle ilgili yürütülen yolsuzluk soruşturmasındaki iddialara ilişkin araştırma komisyonu kurulması teklifi, CHP'li üyelerin oylarıyla reddedildi.

ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULMASI TEKLİF EDİLDİ

Mecliste söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB ve iştirak şirketleriyle ilgili yürütülen yolsuzluk soruşturmasındaki iddialara ilişkin araştırma komisyonu kurulması teklifinde bulundu.

"İBB İŞTİRAKLERİ BİN 389 KERE DENETLENMİŞ"

Bunun üzerine de CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan konuyla ilgili olarak değerlendirmede bulundu. Özcan, "İBB iştirakleri 2019 - 2024 yılları arasında bağlı olduğu kuruluşlar da dahil olmak üzere İçişleri Bakanlığı, Valilik ve diğer kurumlar tarafından toplamda bin 389 kere denetlenmiş" dedi.

"AK PARTİ DÖNEMİNDE İŞTİRAKLER SADECE 2 DEFA DENETLENMİŞ"

Açıklamalarına devam eden Özcan şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti döneminde de 2014 - 2018 yılları arasında iştirakler sadece 2 defa denetlenmiş. Maliye müfettişlerinin bulamadığını, Sayıştay denetçisinin bulamadığını, Ticaret Bakanlığı'nın bulamadığını arkadaşlarımız bulacakmış"

AK Parti grubunun teklifi ise CHP üyelerinin oylarıyla reddedildi.