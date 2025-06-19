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İBB soruşturması kapsamında İBB Spor Kulübü Başkanı'nın oğlu ve yeğeni gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlıktan faydalanan itirafçıların ifadeleri doğrultusunda iki isim gözaltına alındı.

İBB soruşturması kapsamında İBB Spor Kulübü Başkanı'nın oğlu ve yeğeni gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklu bulunan ASOY inşaatın sahibi ve çalışanları etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi. İfadesi alınan 5 kişiden 4'ü adli kontrol şartı ile tahliye edildi. İfadeler doğrultusunda, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş ve yeğeni Murat Keleş gözaltına alındı.

TUTUKLU İSİMLERİN İTİRAFI SONRASI GÖZALTILAR BAŞLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik operasyonu kapsamında tutuklanan ASOY İnşaat'ın sahibi Adem Soytekin, kardeşi ve firmanın muhasebe müdürü Ogün Soytekin, koruması Murat Erenler, iş kadını Nezahat Kurt ve firmanın genel müdürü Bülent Yılmaz, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi. İfadeleri inceleyen sulh ceza hakimliği, Ogün Soytekin, Murat Erenler, Nezahat Kurt ve Bülent Yılmaz'ın adli kontrol şartı ile tahliye edilmesine karar verdi.

RFN

İBB SPOR KULÜBÜ BAŞKANI VE YEĞENİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin ifadelerinde verdikleri bilgiler doğrultusunda, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş ve yeğeni Murat Keleş'in gözaltına alındığı öğrenildi.

(DHA)

19 Haziran 2025
19 Haziran 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Gözaltı soruşturma ibb
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