HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İBB soruşturmasında yeni gelişme: Firari Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketine kayyum atandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan iş insanı Murat Gülibrahimoğlu'nun el konulan şirketlerine kayyum atandı.

İBB soruşturmasında yeni gelişme: Firari Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketine kayyum atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Başsavcılık, soruşturma kapsamında şüpheli Gülibrahimoğlu'nun el konulan şirketlerine kayyum atanmasını talep etti.
İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, talep doğrultusunda şüphelinin şirketlerine kayyum atanmasına karar verdi.
dlm

ŞÜPHELİNİN MAL VARLIĞINA EL KONMUŞTU

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu'nun, suçtan elde ettiği geliri, kendi hesapları ile birinci ve ikinci derece yakınlarının hesaplarında bulundurduğu tespit edilmişti.

Şüphelinin malvarlığını devretmek veya satmak, banka hesaplarındaki ve bankaların bünyesinde bulunan kişisel kasalardaki para, altın gibi değerli eşyalarının kaçırılmasını önlemek amacıyla Gülibrahimoğlu'nun şirketi Güney Cebeci Madencilik Sanayi Ticaret AŞ'ye, mal varlığına, kripto varlıklarına ve banka hesaplarına el konulmasına karar verilmişti.

rfbı

TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI

Soruşturma kapsamında ayrıca firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu hakkında "suç örgütüne üye olmak", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

(AA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Çerkes Sürgünü' paylaşımıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Çerkes Sürgünü' paylaşımı
Eskişehir’de 5 bin yıllık ekmek bulunduEskişehir’de 5 bin yıllık ekmek bulundu

Anahtar Kelimeler:
Yolsuzluk kayyum soruşturma ibb
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ali Koç'un görüntüleri basına sızdırıldı! "Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'ne giderek güvenlik kamerasını kontrol etmiş"

Ali Koç'un görüntüleri basına sızdırıldı! "Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'ne giderek güvenlik kamerasını kontrol etmiş"

Lionel Messi için Galatasaray iddiası tüm dengeleri değiştirecek! Yıldız oyuncu için çember daralıyor...

Lionel Messi için Galatasaray iddiası tüm dengeleri değiştirecek! Yıldız oyuncu için çember daralıyor...

Çatalca Müftüsü Mehmetalioğlu hakkında yeni gelişme

Çatalca Müftüsü Mehmetalioğlu hakkında yeni gelişme

Gmail kullanan herkesi ilgilendiriyor! Uyarı bu kez Google’dan geldi

Gmail kullanan herkesi ilgilendiriyor! Uyarı bu kez Google’dan geldi

Bahçeli'nin çağrısına Cumhur İttifakı ortağı kapıyı kapadı

Bahçeli'nin çağrısına Cumhur İttifakı ortağı kapıyı kapadı

19 yaşındaki genç kızı kaçırılıp korkunç şekilde işkence edilmiş

19 yaşındaki genç kızı kaçırılıp korkunç şekilde işkence edilmiş

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.