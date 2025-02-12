İBB ve ABB'den sonra Şanlıurfa Belediyesi de adım attı! Mehmet Kasım Gülpınar 'Bereket Kartı' tanıttı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kent Lokantalarıyla dar gelirli vatandaşların ucuza yemek yiyebileceği bir girişimde bulunmuştu. Aynı şekilde Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) de Başkent Kart çatısı altında ihtiyaç sahiplerine sosyal yardım sağlıyor. Bunların başka bir örneği ise Şanlıurfa'dan geldi. Geçtiğimiz yerel seçimlerde Şanlıurfa'da Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) adayı olarak seçimleri kazanan Mehmet Kasım Gülpınar, YRP'den istifa etmiş ve AK Parti'ye geçeceği konuşulmuştu. Gülpınar, benzerlerine İBB ve ABB'de rastladığımı bir sosyal yardım modeli hayata geçirdi.

'BEREKET KART' TANITILDI

Sosyal Hizmetler ve Sosyal Yardım Dairesi Başkanlığı organize edilen ‘Bereket Kart’ın lansman toplantısı, Engelliler Koordinasyon ve Yaşam Merkezi’nde düzenlendi. Programa, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın yanı sıra Karaköprü Belediye Başkan Vekili Ali Karadağ, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Nihat Karabiber, Şanlıurfa Kent Konseyi Başkanı Süleyman Hartavioğlu, İbrahim'i Yardımlaşma ve Kardeşlik Derneği Başkanı Ahmet Kurt ve çok sayıda STK temsilcisi katıldı.

Kuran-ı Kerim Tilaveti ile başlayan ve Bereket Kart Tanıtım Videosunun izletildiği program, Engelliler Sıra Gecesi ekibi tarafından müzik dinletisi ile devam etti.

“MAKAMLARA OTURMAK KOLAY, ASIL ÖNEMLİ OLAN O KOLTUKTA NE YAPTIĞINIZDIR”

Programda konuşma yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, “Bereket Kart, paylaşmanın ve bereketin simgesi olacak bir adımı hep birlikte atıyoruz. Bu, bizim en önemli projelerimizden biri. Urfa’da gerçekten çok fazla mağdur ve ihtiyaç sahibi insan var. Özellikle uyuşturucu müptelası olmuş ve o bataklığa düşmüş gençlerimize el uzatmaya başladık. Onların tedavisini sağladıktan sonra, şimdi de memleketimizin ihtiyaç sahiplerine el uzatıyoruz. Bu bizim için çok önemli, çünkü Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla buradayız. O rızayı kazanabileceğimiz en önemli kesim, ihtiyaç sahibi olanlar. İçlerinde yetim, öksüz, mağdur insanlar var. Biz onlara yardım ettiğimizde, o makamın hakkını vermiş olacağız. Yoksa makamlara oturmak kolay. Herkes bir şekilde koltuğa oturabilir. Ancak önemli olan, o koltukta ne yaptığınız, Allah’ın rızasını kazanmak için ne yaptığınızdır. Koltuğa oturduktan sonra, hesap sormadan ve o koltuktan kalktığınızda, o koltuğun hakkını verdiğinizden emin olmalısınız. Eğer bunu düşünmeden o koltuktan kalkıyorsanız, işte o zaman ‘Vay halinize’ demek gerekir” dedi.

"KİMSEYİ KAYIRMA VEYA SİYASİ ÇIKAR PEŞİNDE KOŞMA AMACIM YOK"

Amaçlarının gerçekten hak eden ailelerin bu yardımlardan faydalanması olduğunu belirten Başkan Gülpınar, “Artık geçmişe bakmıyoruz, neyin ne olduğunu sorgulamıyoruz. Ama bundan sonra sadece hak edenlerin bu yardımlardan yararlanmasını istiyoruz. Teknoloji çağındayız, her şey kayıt altında. Bir düğmeye bastığınızda, kimin ne ihtiyacı olduğunu, gelir durumunu ve diğer sıkıntılarını kolayca görebiliyoruz. Bu sistemde kesinlikle ayrımcılık yapamayız. Kimseye, ‘Ben kendi yakınıma, dostuma, eşime yardımı yönlendireceğim’ gibi bir anlayış içinde olamayız. Çünkü bunun manevi olarak çok büyük bir cezası var. Hem bu dünyada hem de öbür dünyada. Biz, iman etmiş insanlar olarak böyle bir şey yapmamız mümkün değil. Evet, insan hatası olabilir, kul hatası olabilir. Hak etmediği halde yardımlar için başvuranlar da olabilir. Ancak bunun siyasete alet edilmeden, sadece ihtiyaç sahiplerine yönlendirilmesi gerekiyor. Ben bir daha belediye başkanı adayı değilim, bu nedenle kimseyi kayırma veya siyasi çıkar peşinde koşma amacım yok. Buradaki tek amacımız Allah rızasıdır. Oy, seçim, veya bir sonraki dönemin hesapları yok. Çünkü ben bir daha aday olmayacağım. Yardımlar tamamen Allah rızası için yapılmaktadır. Bu kart sayesinde, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız, belirlenen anlaşmalı marketlerden kendi ihtiyaçlarına göre alışveriş yapabilecekler. Bu sayede her şey şeffaf ve adil bir şekilde gerçekleşecek” diye ifade etti.

"KİMSENİN KENDİNİ YALNIZ HİSSETMEMESİ İÇİN BEREKET KART SİSTEMİNİ HAYATA GEÇİYORUZ"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Biz, insana hizmet etmeyi en büyük vazifemiz olarak gören bir anlayışla çalışıyoruz. Şehrimizin hiçbir köşesinde kimsenin kendini yalnız hissetmemesi için, yardımlarımızı daha hızlı, daha adil ve daha sürdürülebilir hale getirmek adına Bereket Kart sistemini hayata geçiriyoruz. Bu kart sayesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız, önceden belirlenen anlaşmalı marketlerden temel ihtiyaçlarını, kendi tercihleri doğrultusunda karşılayabilecekler. Böylece hem israfın önüne geçiyoruz hem de yardım alan vatandaşlarımızın kendi kararlarını verebilecekleri onurlu bir destek mekanizması sunuyoruz."

"BEREKET KART İLE BİRÇOK HANEYE UMUT, SOFRALARA BEREKET GÖTÜRECEĞİZ"

Gülpınar, projede emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Özellikle Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığımıza ve İbrahimî Kardeşlik ve Yardımlaşma Derneğimize gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlerin özverili çalışmaları sayesinde, bu güzel şehirde kimse kendini yalnız hissetmeyecek. Biz, dayanışma ruhuyla büyüyen, paylaşmanın bereketine inanan bir milletiz. Bugün burada, birlik ve beraberliğimizin en güzel örneklerinden birini daha sergiliyoruz.

İnanıyorum ki, Bereket Kart ile birçok haneye umut, sofralara bereket götüreceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın hayatına dokunarak, onların yüzündeki tebessümün bir parçası olacağız” şeklinde konuştu." dedi.

BEREKET KART NEDİR?

Bereket Kart, ihtiyaç sahibi vatandaşların belirlenen anlaşmalı marketlerden diledikleri temel ihtiyaç ürünlerini alabilmelerini sağlayan bir sosyal yardım kartıdır. Geleneksel yardım kolilerinin yerine geçen bu sistem, yardım alan bireylerin kendi ihtiyaçlarını özgürce belirleyebilmelerine imkân sunuyor.

BEREKET KART İLE 25 BİN AİLEYE ULAŞILMASI HEDEFLENİYOR

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ‘Bereket Kart’ ile 25 bin aileye yardım etmeyi hedefliyor. İlk etapta 500 aileye ‘Bereket Kart’ dağıtımı yapıldı. Ailelere, daha önce verilen yardımların üç katı kadar bir tutar, Vakıfbank aracılığıyla kartlarına yüklendi.