HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

İBB'ye yolsuzluk soruşturması için manipülatif paylaşım yapan şüpheli tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili yapılan manipülatif nitelikteki paylaşımın içeriğini oluşturan ve bunları yayanlar hakkındaki soruşturma kapsamında bir şüpheli tutuklandı.

İBB'ye yolsuzluk soruşturması için manipülatif paylaşım yapan şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına ilişkin manipülatif paylaşımın içeriğini oluşturan ve yayanlar hakkında başlatılan soruşturma sürüyor. Bu kapsamda, söz konusu paylaşımı ürettiği ve yaydığı iddiasıyla S.G. isimli şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası sağlık kontrolünden geçirilen S.G, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli, "Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili bir kısım sosyal medya platformlarında manipülatif nitelikte bilgilerin paylaşıldığı ifade edilmişti.

Söz konusu paylaşımların yanıltıcı vasıfta olduğu ve yargılamayı etkileme amacı taşıdığının anlaşıldığı belirtilen açıklamada, paylaşımın içeriğini oluşturan ve yayanlar hakkında resen soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

Açıklamada, "Ayrıca yürütülen mali nitelikli soruşturma kapsamında bu aşamada paylaşımda belirtildiği gibi bir gizli tanık bulunmamaktadır." ifadesi kullanılmıştı.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Babasının kullandığı traktör evlerinin yanındaki boşluğa düştü; Aysima öldüBabasının kullandığı traktör evlerinin yanındaki boşluğa düştü; Aysima öldü
Tarsus’ta trafik kazası: 1 ölüTarsus’ta trafik kazası: 1 ölü

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Başsavcılığı ibb
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Fidan duyurdu! Suikast girişimi: "4-5 sene oluyor, ağır arsenik ve cıva verildim"

Bakan Fidan duyurdu! Suikast girişimi: "4-5 sene oluyor, ağır arsenik ve cıva verildim"

Sosyal medyadaki paylaşımları tepki çekti! Valinin oğlu olduğu iddia edildi

Sosyal medyadaki paylaşımları tepki çekti! Valinin oğlu olduğu iddia edildi

Can Bonomo D&R'a gidip alışveriş yaptı, tepki yağdı! Paylaşımı gündem oldu

Can Bonomo D&R'a gidip alışveriş yaptı, tepki yağdı! Paylaşımı gündem oldu

F.Bahçe'de olay! Tadic ve Talisca sahanın ortasında birbirine girdi

F.Bahçe'de olay! Tadic ve Talisca sahanın ortasında birbirine girdi

Sivas'ta iki kardeş evlerinde boğazları kesilerek öldürülmüştü! Cinayet şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı

Sivas'ta iki kardeş evlerinde boğazları kesilerek öldürülmüştü! Cinayet şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı

Ekrem İmamoğlu yeni hesabından paylaştı! "Hazırlanın, büyük bir yolculuğa çıkıyoruz"

Ekrem İmamoğlu yeni hesabından paylaştı! "Hazırlanın, büyük bir yolculuğa çıkıyoruz"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.