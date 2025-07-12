İBB’ye yönelik son operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 8’i tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında son operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 8’i tutuklandı.

İKİ KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınanlardan 2 kişi ise yurtdışına çıkış yasağı ile birlikte adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLMİŞTİ

İBB Spor Kulübü Başkanı Keleş, İBB Özel Kalem Müdürü Kasapoğlu ile İBB Başkan Danışmanı ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ongun'un şoförlerinin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Fatih Keleş'in şoförü Hüseyin Yurddaş, Kadriye Kasapoğlu'nun şoförü Sabri Caner Kırca, Murat Ongun'un şoförü Kadir Öztürk ile Mustafa Bostancı, muhasebeci Zafer Çimen, iş insanları Salih İlhan ve Bulut Aydöner, Ağaç AŞ çalışanları Fatih Yağcı, Murat Or ile Ümit Polat'ın savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.

Savcılık, Bulut Aydöner, Fatih Yağcı, Hüseyin Yurddaş, Kadir Öztürk, Murat Or, Mustafa Bostancı, Sabri Caner Kırca ve Ümit Polat’ı tutuklama, Zafer Çimen ve Salih İlhan'ı ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

(İHA))

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır