HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İBB’ye yönelik son operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 8’i tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik son operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 8’i tutuklandı. Gözaltına alınanlardan 2 kişi ise yurtdışına çıkış yasağı ile birlikte adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İBB’ye yönelik son operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 8’i tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında son operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 8’i tutuklandı.

İKİ KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınanlardan 2 kişi ise yurtdışına çıkış yasağı ile birlikte adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İBB’ye yönelik son operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 8’i tutuklandı 1

8 ŞÜPHELİ TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLMİŞTİ

İBB Spor Kulübü Başkanı Keleş, İBB Özel Kalem Müdürü Kasapoğlu ile İBB Başkan Danışmanı ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ongun'un şoförlerinin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İBB’ye yönelik son operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 8’i tutuklandı 2

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Fatih Keleş'in şoförü Hüseyin Yurddaş, Kadriye Kasapoğlu'nun şoförü Sabri Caner Kırca, Murat Ongun'un şoförü Kadir Öztürk ile Mustafa Bostancı, muhasebeci Zafer Çimen, iş insanları Salih İlhan ve Bulut Aydöner, Ağaç AŞ çalışanları Fatih Yağcı, Murat Or ile Ümit Polat'ın savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.

Savcılık, Bulut Aydöner, Fatih Yağcı, Hüseyin Yurddaş, Kadir Öztürk, Murat Or, Mustafa Bostancı, Sabri Caner Kırca ve Ümit Polat’ı tutuklama, Zafer Çimen ve Salih İlhan'ı ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

(İHA))

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul Boğazı'nın iki yakasına 'rüşvetle ruhsat' soruşturması İstanbul Boğazı'nın iki yakasına 'rüşvetle ruhsat' soruşturması

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanlığı atamaları Resmi Gazete’deCumhurbaşkanlığı atamaları Resmi Gazete’de
Özel eğitim kurumlarıyla ilgili karar Resmi Gazete'deÖzel eğitim kurumlarıyla ilgili karar Resmi Gazete'de

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı soruşturma ibb
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özel'den 'kumpas' iddiası: "Onu bir ay boyunca eğittiler, elimizde görüntüler var"

Özel'den 'kumpas' iddiası: "Onu bir ay boyunca eğittiler, elimizde görüntüler var"

Konuşmasını bir kişi dinledi! "Önünüzde saygıyla eğiliyorum"

Konuşmasını bir kişi dinledi! "Önünüzde saygıyla eğiliyorum"

Çarpıcı LGS iddiası! MEB'i açıklama yapmaya davet etti: "Pis kokular geliyor"

Çarpıcı LGS iddiası! MEB'i açıklama yapmaya davet etti: "Pis kokular geliyor"

Didier Drogba, Victor Osimhen'i açıkladı...

Didier Drogba, Victor Osimhen'i açıkladı...

Süper Lig devi Kerem Aktürkoğlu için devrede...

Süper Lig devi Kerem Aktürkoğlu için devrede...

Ölüm haberi sonrası yaşı ve hastalığı merak edildi

Ölüm haberi sonrası yaşı ve hastalığı merak edildi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.