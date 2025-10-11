HABER

İbrahim Tatlıses, Neşet Ertaş’ın mezarını ziyaret etti

Türk Halk Müziği’nin usta ismi Neşet Ertaş’ın vefatının 13. yılı dolayısıyla Kırşehir’de düzenlenen ’Neşet Ertaş’a Vefa’ programına katılan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses; Ertaş’ın Bağbaşı Mezarlığı’nda bulunan kabrini ziyaret etti.

İbrahim Tatlıses, Neşet Ertaş’ın mezarını ziyaret etti

Mezar başında dua eden Tatlıses, Neşet Ertaş’a duyduğu saygıyı dile getirerek; "Neşet ustayla bir kez programa çıkmıştık.Bir de İzmir Havalimanı’nda karşılaşmıştık. Onun çok ekmeğini yedik, büyük bir sanatçıyı kaybettik, Allah rahmet eylesin. Öldükten sonra kıymeti biliniyor" dedi.

İbrahim Tatlıses, Neşet Ertaş’ın mezarını ziyaret etti 1

Tatlıses’in kabir ziyareti vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü. Kırıkkale’den geldiğini belirten Murat Duruyürek isimli vatandaş; "Neşet Ertaş’ın mezarını ziyaret etmek için geldim. Burada İbrahim Tatlıses’i görünce çok duygulandım ve mutlu oldum" diye konuştu.

İbrahim Tatlıses, Neşet Ertaş’ın mezarını ziyaret etti 2

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Neşet Ertaş
