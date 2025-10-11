İbrahim Tatlıses, Neşet Ertaş’ın mezarını ziyaret etti

Mezar başında dua eden Tatlıses, Neşet Ertaş’a duyduğu saygıyı dile getirerek; "Neşet ustayla bir kez programa çıkmıştık.Bir de İzmir Havalimanı’nda karşılaşmıştık. Onun çok ekmeğini yedik, büyük bir sanatçıyı kaybettik, Allah rahmet eylesin. Öldükten sonra kıymeti biliniyor" dedi.

Tatlıses’in kabir ziyareti vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü. Kırıkkale’den geldiğini belirten Murat Duruyürek isimli vatandaş; "Neşet Ertaş’ın mezarını ziyaret etmek için geldim. Burada İbrahim Tatlıses’i görünce çok duygulandım ve mutlu oldum" diye konuştu.