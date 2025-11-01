HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Kilis'te esnaf ziyareti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kilis'te esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti, çocuklara hediye dağıttı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Kilis'te esnaf ziyareti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kilis'te Mevlevihane Sokak'tan başlayarak esnaf ziyareti yaptı. Esnaflarla tek tek selamlaşan Bakan Yerlikaya, vatandaşlarla samimi bir şekilde sohbet etti, çocuklara hediye dağıttı. Bakan Ali Yerlikaya, vatandaşlarla Kilis'e özgü tatlılardan Cennet Çamuru hakkında da sohbet etti.

İçişleri Bakanı Yerlikaya dan Kilis te esnaf ziyareti 1

PROTOKOL ÜYELERİ DE YER ALDI

Ziyarette Kilis Valisi Tahir Şahin, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, AK Parti İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı ve protokol üyeleri de yer aldı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya dan Kilis te esnaf ziyareti 2

(İHA)

Kaynak: İHABu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
FETÖ şüphelileri denizde yakalandıFETÖ şüphelileri denizde yakalandı
Hatay'da silahlı kavga! 2’si ağır 5 yaralıHatay'da silahlı kavga! 2’si ağır 5 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Kilis Ali Yerlikaya ziyaret
En Çok Okunan Haberler
Yasa dışı bahisle mücadele eylem planı yürürlükte

Yasa dışı bahisle mücadele eylem planı yürürlükte

Herkes evleri boşaltırken, o altınlarının peşine düştü!

Herkes evleri boşaltırken, o altınlarının peşine düştü!

İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabındaki parayı Türkiye ile paylaştı! "2 kez kupon oynanmış"

İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabındaki parayı Türkiye ile paylaştı! "2 kez kupon oynanmış"

Yeşilçam efsanesinin feci ölümü! Karşıdan karşıya geçmek isterken...

Yeşilçam efsanesinin feci ölümü! Karşıdan karşıya geçmek isterken...

Merkez Bankası'ndan bomba karar! Altın için tahminler alt üst oldu

Merkez Bankası'ndan bomba karar! Altın için tahminler alt üst oldu

Faaliyet izinleri iptal edilmişti! Kullanıcı bakiyeleri ne olacak? Papara'dan açıklama geldi

Faaliyet izinleri iptal edilmişti! Kullanıcı bakiyeleri ne olacak? Papara'dan açıklama geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.