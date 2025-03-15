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İçişleri: Çocuk istismarı suçundan 6 yıldır aranan firari suçlu yakalandı

15.03.2025 17:01
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İçişleri Bakanlığı, 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 6 yıldır aranan ve hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.L.'nin Karabük'te yakalandığını açıkladı.

İçişleri: Çocuk istismarı suçundan 6 yıldır aranan firari suçlu yakalandı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Karabük İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından, çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 6 yıldır aranan, hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.L. Karabük'te yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Çocuklarımızı hedef alan karanlık zihniyetler, insanlık dışı eylemlerinin hesabını mutlaka verecekler. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" denildi. (DHA)

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı
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