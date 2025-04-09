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İddianame hazırlanmıştı! Ümit Özdağ'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası istenmişti. Özdağ'ın 29 Nisan'da hakim karşısına çıkacağı aktarıldı.

İddianame hazırlanmıştı! Ümit Özdağ'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Recep Demircan

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklu Özdağ hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma tamamlanarak, iddianame düzenlenmişti.

İddianamede, Özdağ'ın basın ve yayın yoluyla zincirleme şekilde "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

ISTANBUL---UMIT-OZDAG-HAKKINDA-IDDIANAME_648587_192169

Başsavcılıkça onaylanan iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAĞI TARİH BELLİ OLDU

Ekol TV'nin haberine göre Özdağ, 29 Nisan'da hakim karşısına çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
Ümit Özdağ
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