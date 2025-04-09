İddianame hazırlanmıştı! Ümit Özdağ'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklu Özdağ hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma tamamlanarak, iddianame düzenlenmişti.

İddianamede, Özdağ'ın basın ve yayın yoluyla zincirleme şekilde "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Başsavcılıkça onaylanan iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAĞI TARİH BELLİ OLDU

Ekol TV'nin haberine göre Özdağ, 29 Nisan'da hakim karşısına çıkacak.