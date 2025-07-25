Bakan Fidan'dan IDEF 2025'te savunma sanayii için çarpıcı sözler! Gençlere tavsiye verdi: "Türkiye’nin gurur kaynağı"

Türk savunma sanayisinin kritik ürünlerini görücüye çıkaran 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.
Fuarda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, shifdelete.net'in kurucusu teknoloji yazarı Hakkı Alkan'ın Youtube konuğu oldu. Fidan fuarla ilgili şu mesajları verdi:
"Bugün burada Türkiye’nin gurur kaynağı olan yoğun bir emek kümesini görüyoruz. Birçok genç arkadaşımız, mühendislik firması, köklü firmalarımız, hepsi sağ olsunlar orijinal Türk aklını, yaratıcılığını, emeğini kullanarak tamamıyla bize ait ürünleri meydana getiriyorlar.
Onun yanı sıra uluslararası şirketlerin buraya rağbetini görmek şunu hatırlatıyor; bu organizasyonun kendisi, İstanbul, Türkiye, hem uluslararası iş dünyasının hem de savunma dünyasının merkezi haline gelmiş durumda. Bundan da Dışişleri Bakanı olarak ayrıca gurur duyuyorum.
Genç arkadaşlarıma şunu tavsiye ediyorum; bu hem bir meslek hem bir yaşam tarzı ama onlar için her şeyden önemlisi kendi hayatları için anlam üreten bir dava olabilir. Savunma sanayii mühendisliğine katılsınlar."
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