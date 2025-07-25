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Bakan Fidan'dan IDEF 2025'te savunma sanayii için çarpıcı sözler! Gençlere tavsiye verdi: "Türkiye’nin gurur kaynağı"

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IDEF 2025'i ziyaret eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, teknoloji yazarı Hakkı Alkan'ın Youtube programına konuk oldu. Gençlere "Savunma sanayii mühendisliğine katılsınlar" tavsiyesinde bulunan Bakan Fidan, ""Bugün burada Türkiye’nin gurur kaynağı olan yoğun bir emek kümesini görüyoruz" dedi.

Türk savunma sanayisinin kritik ürünlerini görücüye çıkaran 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Bakan Fidan dan IDEF 2025 te savunma sanayii için çarpıcı sözler! Gençlere tavsiye verdi: "Türkiye’nin gurur kaynağı" 1

BAKAN FİDAN: TÜRKİYE’NİN GURUR KAYNAĞI OLAN YOĞUN BİR EMEK KÜMESİ

Fuarda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, shifdelete.net'in kurucusu teknoloji yazarı Hakkı Alkan'ın Youtube konuğu oldu. Fidan fuarla ilgili şu mesajları verdi:

"Bugün burada Türkiye’nin gurur kaynağı olan yoğun bir emek kümesini görüyoruz. Birçok genç arkadaşımız, mühendislik firması, köklü firmalarımız, hepsi sağ olsunlar orijinal Türk aklını, yaratıcılığını, emeğini kullanarak tamamıyla bize ait ürünleri meydana getiriyorlar.

Bakan Fidan dan IDEF 2025 te savunma sanayii için çarpıcı sözler! Gençlere tavsiye verdi: "Türkiye’nin gurur kaynağı" 2

"ULUSLARARASI İŞ DÜNYASININ VE SAVUNMA DÜNYASININ MERKEZİ HALİNE GELDİ"

Onun yanı sıra uluslararası şirketlerin buraya rağbetini görmek şunu hatırlatıyor; bu organizasyonun kendisi, İstanbul, Türkiye, hem uluslararası iş dünyasının hem de savunma dünyasının merkezi haline gelmiş durumda. Bundan da Dışişleri Bakanı olarak ayrıca gurur duyuyorum.

Bakan Fidan dan IDEF 2025 te savunma sanayii için çarpıcı sözler! Gençlere tavsiye verdi: "Türkiye’nin gurur kaynağı" 3

GENÇLERE 'SAVUNMA SANAYİİ' TAVSİYESİ

Genç arkadaşlarıma şunu tavsiye ediyorum; bu hem bir meslek hem bir yaşam tarzı ama onlar için her şeyden önemlisi kendi hayatları için anlam üreten bir dava olabilir. Savunma sanayii mühendisliğine katılsınlar."

Bakan Fidan dan IDEF 2025 te savunma sanayii için çarpıcı sözler! Gençlere tavsiye verdi: "Türkiye’nin gurur kaynağı" 4

Bakan Fidan dan IDEF 2025 te savunma sanayii için çarpıcı sözler! Gençlere tavsiye verdi: "Türkiye’nin gurur kaynağı" 5Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hakan Fidan fuar savunma sanayii
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