İETT garajlarına çekilmiş yanan otobüsler havadan görüntülendi

İETT otobüsleri zaman zaman kazalara karışırken, yanarak kullanılmaz hale de geliyor. İETT garajlarının otobüs mezarlığı olduğu havadan çekilen görüntülerle ortaya çıktı. Halkalı İETT garajında yanan otobüslerin üzerinin branda ile örtüldüğü de görüldü.

İETT OTOBÜSLERİYLE İLGİLİ SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU

İstanbul’da toplu ulaşımın en önemli kısımlarından İETT otobüsleri için 4 yıl boyunca Sarıgazi İETT Garajında motor mekanik ustası olarak çalışan Cihan Demirel, İETT Genel Müdürlüğü ve bağlı firmalar hakkında usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Suç duyurusunda İETT filosundaki otobüslerin ruhsat ve motor numaralarının uyuşmadığını, otobüslere sıfır gibi gösterilen ikinci el parçaların takıldığını, muayene süreçlerinde usulsüzlük yapıldığını ve otobüs kazalarının bu nedenlerle meydana geldiği belirtildi.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır