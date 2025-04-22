HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İETT garajlarına çekilmiş yanan otobüsler havadan görüntülendi

Çeşitli sebeplerle yanan İETT otobüslerinin park edildiği Halkalı İETT Garajı yukarıdan görüntülendi.

İETT garajlarına çekilmiş yanan otobüsler havadan görüntülendi

İETT otobüsleri zaman zaman kazalara karışırken, yanarak kullanılmaz hale de geliyor. İETT garajlarının otobüs mezarlığı olduğu havadan çekilen görüntülerle ortaya çıktı. Halkalı İETT garajında yanan otobüslerin üzerinin branda ile örtüldüğü de görüldü.

3

İETT OTOBÜSLERİYLE İLGİLİ SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU

İstanbul’da toplu ulaşımın en önemli kısımlarından İETT otobüsleri için 4 yıl boyunca Sarıgazi İETT Garajında motor mekanik ustası olarak çalışan Cihan Demirel, İETT Genel Müdürlüğü ve bağlı firmalar hakkında usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

2

Suç duyurusunda İETT filosundaki otobüslerin ruhsat ve motor numaralarının uyuşmadığını, otobüslere sıfır gibi gösterilen ikinci el parçaların takıldığını, muayene süreçlerinde usulsüzlük yapıldığını ve otobüs kazalarının bu nedenlerle meydana geldiği belirtildi.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump ve Netanyahu telefonda görüştüTrump ve Netanyahu telefonda görüştü
TEM'de seyir halindeki TIR'ın balatalarında yangın çıktıTEM'de seyir halindeki TIR'ın balatalarında yangın çıktı

Anahtar Kelimeler:
İstanbul İETT
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'de Jose Mourinho şoku! Kulübün cebinden en az 20 milyon Euro çıkacak

Fenerbahçe'de Jose Mourinho şoku! Kulübün cebinden en az 20 milyon Euro çıkacak

Sırrı Süreyya Önder için hastaneye gelmişler

Sırrı Süreyya Önder için hastaneye gelmişler

Ankara Valiliği açıklama yaptı: 'CHP'nin mitingi uygun görülmedi'

Ankara Valiliği açıklama yaptı: 'CHP'nin mitingi uygun görülmedi'

Beşik gibi sallanan ilçede tuhaf detay

Beşik gibi sallanan ilçede tuhaf detay

'Yenidoğan Çetesi' davasında akıllara durgunluk veren savunma

'Yenidoğan Çetesi' davasında akıllara durgunluk veren savunma

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.