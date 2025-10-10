HABER

İETT şoförü sinirlendiği sürücüye arkadan çarptı, el hareketi çekti! İETT'den açıklama geldi

Cansu Akalp

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde şaşırtan bir olay yaşandı. Ataşehir’de iddiaya göre bir İETT şoförü, önüne geçen otomobil sürücüsüne sinirlenerek arkadan çarptı. Otomobil sürücüsü tutanak tutmak isteyince şoför sinirlenip el hareketi çekti. Tutanak tutturmayıp olay yerinden uzaklaştı. Olayla ilgili İETT'den açıklama geldi.

İstanbul Ataşehir'de bir İETT şoförü, önüne geçen otomobil sürücüsüne sinirlenerek arkadan çarptı. Otomobil sürücüsü tutanak tutmak isteyince daha da sinirlenen şoför, el hareketi çekti.

İETT şoförü sinirlendiği sürücüye arkadan çarptı, el hareketi çekti! İETT den açıklama geldi 1

İETT'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

Tutanak tuturmayan şoför durmadan olay yerinden uzaklaştı. Sürücü bu anları çekip paylaştı. Yaşanan olay sonrası İETT'den açıklama geldi.

İETT otobüs şoförünün işten el çektirildiğini açıklayarak şu ifadeleri kullandı;

"9 Ekim 2025 tarihinde Ataşehir İlçesi'nde bir İETT şoförünün trafikte başka bir araç ile tartışma yaşadığı ve uygun olmayan davranışta bulunduğu tespit edilmiştir. Kurumumuzca; söz konusu araç şoförü işten el çektirilmiş olup hakkında idari soruşturma başlatılmıştır.

İETT olarak, yolcularımıza daha kaliteli ve daha hızlı toplu ulaşım hizmeti sunmak için her seferinde daha iyiye hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz."

