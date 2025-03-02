İftar için komşusuna gitti, döndüğünde evini alevler içinde buldu! Yangını görünce fenalık geçirdi

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Boz Sokak üzerindeki bir müstakil evin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EVİNDE YANGIN ÇIKTIĞINI GÖREN KADIN FENALIK GEÇİRDİ

Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangın sırasında iftar için komşusuna giden Ayşe Yılmaz, haber verilmesi üzerine evine gitti. Evinde yangın çıktığını gören kadın, fenalık geçirdi. Olay yerindeki sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ayşe Yılmaz, komşuları ve polis tarafından teselli edildi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)